Heißer Abstiegskampf TV Grumbach zieht mit SG Bergen und BSV II gleich Sascha Nicolay 06.04.2026, 11:31 Uhr

i Symbolbild Daniel Karmann/dpa

Drei Teams mit 13 Punkten stehen vor Schlusslicht FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein II, das kampflos bei der SG Veitsrodt unterlag. Ihren ersten Saisonsieg landete die SG Unnertal II in der C-Klasse BIR 3.

Das Unentschieden des TV Grumbach gegen den TuS Breitenthal hat den Abstiegskampf in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 maximal spannend gemacht. Vor dem mit sieben Punkten abgeschlagenen Schlusslicht FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein II, das zum Auswärtsspiel bei der SG Veitsrodt/Tiefenstein am Ostermontag nicht antrat und deshalb die Punkte kampflos verlor (Veitsrodt stimmte einer Verlegung nicht zu), kämpfen gleich drei Teams mit jeweils 13 ...







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