B-Klasse Birkenfeld 1 TV Grumbach kann den Abstiegskampf so richtig anheizen Sascha Nicolay 06.03.2026, 13:44 Uhr

i In Göttschied gelang Ex-Oberliga-Angreifer Casmir Mbachu (in rot) gleich in seinem ersten Spiel für die SG Veitsrodt/Tiefenstein ein Tor. Trift er auch gegen den Tabellenfüher? Hähn Joachim. Joachim Hähn

Die ersten beiden Plätze in der B-Klasse Birkenfeld 1 scheinen Teufelsfels und Perlbachtal unter sich auszumachen – auch wenn beide vor hohen Auswärtshürden stehen. Spannend könnte aber der Kampf gegen den gefährlichen drittletzten Rang werden.

Schwierige Auswärtsaufgaben haben die beiden Titelkandidaten in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1. Spitzenreiter Spvgg Teufelsfels muss bei der SG Veitsrodt/Tiefenstein ran, während Verfolger SG Perlbachtal beim TuS Breitenthal gefordert ist.







Artikel teilen

Artikel teilen