Die ersten beiden Plätze in der B-Klasse Birkenfeld 1 scheinen Teufelsfels und Perlbachtal unter sich auszumachen – auch wenn beide vor hohen Auswärtshürden stehen. Spannend könnte aber der Kampf gegen den gefährlichen drittletzten Rang werden.
Lesezeit 1 Minute
Schwierige Auswärtsaufgaben haben die beiden Titelkandidaten in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1. Spitzenreiter Spvgg Teufelsfels muss bei der SG Veitsrodt/Tiefenstein ran, während Verfolger SG Perlbachtal beim TuS Breitenthal gefordert ist.