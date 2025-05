In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 sind längst alle Entscheidungen gefallen. Am vorletzten Spieltag trat der TuS Tiefenstein nicht bei der Spvgg Teufelsfels an und schenkte die Punkte her.

SG Kirn/SC Kirn-Sulzbach II – SG Rhaunen/Bundenbach 1:5 (0:1). „Wir sind buchstäblich mit dem letzten Angebot angetreten”, berichtete Maik Porger, Abteilungsleiter der Gastgeber. Die zweite Hälfte musste die SG sogar mit nur zehn Spielern bestreiten, da sich ein Akteur eine Verletzung zugezogen hatte und niemand auf der Bank saß. Tore: 0:1 Walter Buchholz (31.), 0:2 Moritz Bauer (48.), 0:3 Moritz Bauer (72.), 1:3 Yousef Chaib Ainou (76.), 1:4 Vitali Schadt (88.), 1:5 Edgar Wolf (90.).

FC Hennweiler – SpVgg Hochwald 3:5 (2:2). „Man hat gemerkt, dass die Spannung nicht mehr allzu hoch war”, sagte Hendrik Leyser, Trainer des FC. „Der Sieg für Hochwald geht in Ordnung”, ergänzte er. Tore: 0:1 Maximilian Kuhn (3.), 0:2 Mathias Währisch (11.), 1:2 Moritz Maaß (34.), 2:2 Arne Göretz (35.), 2:3 Mathias Währisch (47.), 2:4 Nico Becker (67.), 2:5 Mathias Währisch (71./FE), 3:5 Moritz Maaß (89.).

Spvgg Teufelsfels – TuS Tiefenstein ausgefallen. Die Punkte gehen an die Spvgg.

TV Grumbach – SV 1922 Oberhausen II 3:0 (1:0). „Es war ein sehr faires Spiel, der der TV auch in der Höhe verdient gewonnen hat”, freute sich Marc Lauwe, Vorsitzender der Gastgeber. Kurz vor der Pause gingen die Gastgeber durch Tim Lauwe in Führung (40.). Lauwe besorgte auch das 2:0 (68.), und Andreas Gottschalk erhöhte in der 83. Minute zum 3:0-Endstand.

TuS Breitenthal/Oberhosenbach – SG Perlbachtal 2:3(1:2). Direkt in der Anfangsphase ging der Vizemeister durch zwei Tore von Felix Gehres 2:0 in Führung (5./9.). Kurz vor der Pause gelang Eduard Meisner der Anschlusstreffer (34.). Sebastian Hofmann glich aus (50.), doch Alexander Müller schoss die Perlbachtaler doch noch zum Sieg (76.).