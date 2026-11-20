Spitzenspiel in Schmittweiler TuS Roxheim will als Tabellenführer überwintern Florian Unckrich 20.11.2026, 11:03 Uhr

i Johannes Graffe, der Torwart des TSV Langenlonsheim/Laubenheim, pariert einen Schuss eines Winterbachers. Am Sonntag sind Graffe und sein Team in Seibersbach bei der SG Soonwald gefordert. Klaus Castor

Viel Betrieb in den Bad Kreuznacher B-Klassen. Der FSV Reiffelbach hat zurückgezogen und reißt eine Lücke. Zudem stehen ein Spitzenspiel in Schmittweiler und ein Verfolgerduell in Rehborn an.

Der Rückzug des FSV Reiffelbach ist das Gesprächsthema in den Bad Kreuznacher B-Klassen in dieser Woche. Viele bringen Verständnis auf für die Entscheidung des Tabellenletzten, der aufgrund von Spielermangel die Reißleine ziehen musste. Die zukünftigen Gegner sind spielfrei, sodass sich die TSG Planig über einen freien Sonntag freuen darf und die Möglichkeit hat, sich ein absolutes Spitzenspiel in der B-Klasse Bad Kreuznach 1 anzuschauen.







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