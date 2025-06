Einen Punkt ist der TuS Rötsweiler-Nockenthal noch von der Rückkehr in die B-Klasse im Fußballkreis Birkenfeld entfernt. Ein Unentschieden reicht der Mannschaft des Trainerduos Patrick Michel/Tobias Schaar, um am Mittwoch (19 Uhr) auf heimischem Gelände in Rötsweiler nach dem 2:1-Hinspielsieg in Bundenbach aufzusteigen. Doch noch ist Kontrahent SG Rhaunen/Bundenbach II nicht in die Knie gezwungen.

„Wenn wir unsere Leistung wie im Hinspiel abrufen, dann haben wir eine Chance, in Rötsweiler zu gewinnen“, sagt Artur Wirt, der Trainer der SG Rhaunen/Bundenbach. Tatsächlich waren sich beide Mannschaften beim ersten Treffen ja auf Augenhöhe begegnet, und Rötsweiler benötigte am Schluss auch Glück, um das Gelände in Bundenbach mit einem Sieg zu verlassen. „Wir müssen diesmal von Beginn an versuchen, etwas mutiger Fußball zu spielen. Außerdem brauchen wir einen Tick mehr Aggressivität“, erklärt Wirt.

„Auf keinen Fall werden wir auf ein Unentschieden spielen. Ich glaube, das geht und gibt es im Fußball nicht.“

Rötsweilers Trainer Patrick Michel

Patrick Michel, einer der beiden Rötsweilerer Trainer, weiß, dass seine Mannschaft wieder alles geben muss, um aufzusteigen. „Wir wollen aber definitiv ein drittes Spiel vermeiden“, stellt er klar, um sogleich festzuhalten: „Auf keinen Fall werden wir auf ein Unentschieden spielen. Ich glaube, das geht und gibt es im Fußball nicht.“

Michel geht wieder von einem offenen Spiel aus, glaubt aber an einen stürmischen Gegner. „Rhaunen hat nichts mehr zu verlieren, braucht einen Sieg. Vielleicht gehen sie deshalb noch mehr vorne drauf, um Druck auf uns auszuüben“, mutmaßt der Coach. Das könnte Rötsweiler Kontermöglichkeiten eröffnen.

Dritte Partie wäre in Hintertiefenbach

Personell sind beide Mannschaften wieder gut aufgestellt und zudem willens, den Zuschauern in Rötsweiler wie schon im Hinspiel eine ansehnliche Partie zu bieten.

Klar ist, nur mit einem Auswärtssieg hat die SG Rhaunen/Bundenbach II noch eine Aufstiegschance. Gelingt ihr der Erfolg, so findet am Sonntag in Hintertiefenbach ein drittes, entscheidendes Spiel statt.