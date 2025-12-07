SG Begen verliert zweistellig TuS Rötsweiler schnuppert am Auswärtspunkt Sascha Nicolay 07.12.2025, 20:26 Uhr

i Symbolbild Daniel Karmann/dpa

Seine Saisontore 31 bis 35 erzielte Jan Diener von der Spvgg Teufelsfels beim Schützenfest gegen die SG Bergen/Berschweiler.

Letztlich blieb am offiziellen Nachholspieltag in den beiden B-Klassen des Fußballkreises Birkenfeld jeweils nur noch eine Partie stehen. Der SV Buhlenberg tat sich ziemlich schwer, um in Staffel 2 gegen den TuS Rötsweiler-Nockenthal zu gewinnen, während in Staffel 1 die Spvgg Teufelsfels die SG Bergen/Berschweiler zweistellig geschlagen nach Hause schickte.







