SG Idar-Oberstein gastiert TuS Oberbrombach peilt das dritte „zu Null“ in Serie an 10.10.2025, 14:57 Uhr

i Die Trainer des TuS Oberbrombach, Karsten Jung (vorne) und Yannick Bierbrauer wollen der SG Idar-Oberstein am Sonntag mit einer stabilen Deckung ein Schnippchen schlagen. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Seit 191 Minuten hat der TuS Oberbrombach kein Gegentor kassiert. Am Sonntag gegen die SG Idar-Obestein/TSG/Algenrodt sollen 90 Minuten dazukommen.

Die Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 ist in dieser Saison deshalb so reizvoll, weil die Entfernungen zwischen den Plätzen der Mannschaften nur gering sind. Praktisch jede Woche stehen so Spiele mit Derbycharakter auf dem Programm. So ist es auch am Sonntag, wenn um 15 Uhr der TuS Oberbrombach und die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt die Stollenschuhe kreuzen.







