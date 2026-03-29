Der Tabellenführer hat diesmal kampflos gewonnen. Der SV Nohen trat bei der SG Niederhambach/Schwollen nicht an. Der TV Hettenrodt hat mit einem Sieg bei der SG Idar-Oberstein seine Ambitionen auf Platz zwei untermauert.
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Der TV Hettenrodt im Rennen um Platz zwei und der SC Birkenfeld II im Abstiegskampf haben Ausrufezeichen gesetzt. Die Hettenrodter haben das Spitzenspiel bei der SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt gewonnen und damit den zweiten Platz, der am Ende der Saison zu Aufstiegsspielen berechtigt, behauptet.