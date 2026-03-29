TV Hettenrodt gewinnt Topspiel TuS Oberbrombach meldet sich im Abstiegskampf an Sascha Nicolay

Verena Müller-Baltes 29.03.2026, 20:33 Uhr

i Der TV Hettenrodt (dunkelblaue Trikots) landete "im Meerhafen" bei der SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt einen Auswärtscoup und behauptete Platz zwei. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Der Tabellenführer hat diesmal kampflos gewonnen. Der SV Nohen trat bei der SG Niederhambach/Schwollen nicht an. Der TV Hettenrodt hat mit einem Sieg bei der SG Idar-Oberstein seine Ambitionen auf Platz zwei untermauert.

Der TV Hettenrodt im Rennen um Platz zwei und der SC Birkenfeld II im Abstiegskampf haben Ausrufezeichen gesetzt. Die Hettenrodter haben das Spitzenspiel bei der SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt gewonnen und damit den zweiten Platz, der am Ende der Saison zu Aufstiegsspielen berechtigt, behauptet.







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