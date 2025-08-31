Nun hat es auch die beiden starken Aufsteiger TV hettenrodt und SV Buhlenberg II erwischt. Beide steckten ihre ersten Niederlagen ein - und beide kassierten dabei einen Fünferpack.

Zwei Mannschaften haben in der B-Klasse Birkenfeld 2 noch eine weiße Weste. Tabellenführer TuS Niederbrombach hat bisher zwölf Punkte aus vier Spielen gesammelt, die SG Niederhambach/Schwollen neun Zähler aus drei Partien. Diesmal setzten sich die Niederhambacher und Schwollener im Derby in Leisel durch, während Niederbrombach Aufsteiger Rötsweiler klar bezwang.

Derweil sind die Erfolgsserien zweier anderer Aufsteiger gerissen. Der TV Hettenrodt ging beim TuS Oberbrombach 2:5 baden, und auch der SV Buhlenberg II kassierte seine erste Niederlage der Saison. Die war besonders bitter, weil sie im Derby gegen die SGH rinzenberg geschah. Ebenfalls neu in der B-Klasse ist der SV Gimbweiler. Gegen den SV Nohen gab es den zweiten Saisonsieg.

SV Buhlenberg II - SGH Rinzenberg 1:5 (1:1). In einer ausgeglichenen ersten Hälfte schoss Rinzenbergs Markus Schmitt den Führungstreffer (36.). Vier Minuten später glich Buhlenbergs Andreas Müller per Foulelfmeter aus. „Durch die zweite Hälfte war es ein verdienter Auswärtssieg für die Gäste, der ein bisschen zu deutlich ausgefallen ist", sagte Buhlenbergs Trainer Guiseppe Coco. Ludwig Marhöfer (55.), Nathan Smock (74.) und Marvin Glytas (78., 87.) sicherten der SGH den Sieg.

TuS Oberbrombach - TV Hettenrodt 5:2 (2:1). Von Beginn an kamen beide Mannschaften zu vielen Torchancen. Hettenrodt ging durch Tim Schulz in Führung (25.). Danach drehten Oberbombachs Yannick Bierbrauer (28. Foulelfmeter) und Nico Biegel (45.) das Spiel. „In der zweiten Halbzeit haben wir unsere spielerischen Fähigkeiten gezeigt und das Spiel dominiert", sagte TuS-Abteilungsleiter André Anderlik. Niklas Schell (59.), Marcel Eifler (78.) und Biegel (84.) trafen für die Heimmannschaft. Auf Seiten Hettenrodts schoss Noah Schmidt das einzige Tor der zweiten Hälfte (64.). Anderlik sagte: „Letztendlich geht das Spiel verdient für uns mit 5:2 aus."

TuS Niederbrombach - TuS Rötsweiler-Nockenthal 7:2 (3:2). Die Partie in Niederbrombach begann rasant: In der vierten Minute verwandelte Niederbrombachs Lukas Neu eine Ecke direkt zum 1:0. Nach Marc Holzapfels Ausgleich (15.) trafen Pascal Stauch (24.) und Dennis Lauer (FE/ 35.) für die Gastgeber. Kurz vor der Halbzeitpause gelang Holzapfel immerhin der Rötsweiler Anschlusstreffer (45.). „Rötsweiler war kämpferisch in der ersten Halbzeit "eklig", was hier positiv gemeint ist", sagte Niederbrombachs Trainer Mathias Düwel. "In der zweiten Hälfte haben wir unsere Überlegenheit dann auch in Tore umgesetzt", sagte er. Chrissi Hagemeister (48.), Hindreen Hamed (52.), Roni Skibba (55.) und Lauer (72.) trafen für seine Mannschaft. Düwel sagte: „Der verdiente Lohn für die gesamte Truppe ist die Tabellenführung - über die wir uns, in der Momentaufnahme, ultra freuen."

SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt - SG Berglangenbach/Ruschberg 4:1 (2:1). Hendrik Kannengießer gelang früh das 1:0 (10.). Danach hatte die SG Idar-Oberstein eine viertelstündige Schwächephase. Berglangenbachs Oliver Kunz nutzte diese zum Ausgleich (17.). Die Gäste mussten mit Jan Eisenhut und Niklas Donner schon Mitte der ersten Halbzeit verletzungsbedingt zwei wichtige Spieler auswechseln. SGI-Trainer Rüdiger Heckmann sagte: „Das hat uns natürlich in die Karten gespielt." Wenig später traf Tim Schupp zum 2:1 (33.). „Es war ein verdienter Sieg für uns. Wir haben sogar noch ein paar gute Chancen liegengelassen", sagte Heckmann. In der zweiten Hälfte trafen wie schon in Halbzeit eins Kannengießer (67.) und Schupp (70.) für seine Mannschaft.

TuS Leisel - SG Niederhambach/Schwollen 0:5 (0:3). Leisels Abteilungsleiter Daniel Brenner zeigte sich nach dem Spiel als fairer Verlierer. „Diesmal waren wir dem Gegner nicht gewachsen. Der Sieg der Schwollener geht auch in dieser Höhe vollkommen in Ordnung", sagte Brenner. Neben der Schwäche seiner eigenen Mannschaft würdigte Brenner den „bärenstarken Gegner". Die Gäste machten von Beginn an Druck und waren spielerisch klar überlegen. Durch Leiseler Abstimmungsfehler traf Rico Heger früh doppelt (11., 18.). Sein zweiter Treffer war ein sehenswerter Seitfallzieher. Danach netzten noch Marius Botiseriu (35.), Samuel Berouti (51.) und Yannick Theiß (59.) für die SG.

SV Gimbweiler - SV Nohen 4:1 (2:1). Gimbweilers Abteilungsleiter David Peters war mit dem Auftritt seiner Mannschaft allseits zufrieden. „Ein absolut verdienter Erfolg, der sogar noch höher hätte ausfallen können", sagte er. Nachdem SVG-Spieler Samuel Müller in der 7. Minute das 1:0 geschossen hatte, glich Nohens Alex Knaub in der 38. Minute aus. Marvin Liedke brachte den SVG jedoch kurz vor Halbzeitpause wieder in Führung (44.). Ein Eigentor von Nohens Dennis Nordmeier (75.) und ein Tor von Marco Sauer (84.) erhöhten spät im Spiel die Gimbweiler Führung.