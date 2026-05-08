Kampf um den zweiten Platz TuS Niederbrombach muss Derby-Hausaufgaben erledigen Sascha Nicolay 08.05.2026, 15:39 Uhr

i Trainer Mathias Düwel und Torjäger Maxi Ding wollen mit dem TuS Niederbrombach im Derby geegen den TuS Oberbrombach triumphieren. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Bevor sie sich am 17. Mai im direkten Duell treffen, müssen der TuS Niederbrombach und der SV Gimbweiler aufpassen, dass sie im Kampf um Platz zwei nicht stolpern.

Wer landet auf dem zweiten Platz und bucht die Aufstiegsspiele zur A-Klasse? Das ist die letzte Frage, die in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 noch beantwortet werden muss. Zwei Kandidaten gibt es noch: den TuS Niederbrombach und den SV Gimbweiler. Bevor die beiden Mannschaften sich im direkten Duell gegenüberstehen, müssen sie am Sonntag noch einmal Hausaufgaben erledigen – schwierige zudem.







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