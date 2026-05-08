Bevor sie sich am 17. Mai im direkten Duell treffen, müssen der TuS Niederbrombach und der SV Gimbweiler aufpassen, dass sie im Kampf um Platz zwei nicht stolpern.
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Wer landet auf dem zweiten Platz und bucht die Aufstiegsspiele zur A-Klasse? Das ist die letzte Frage, die in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 noch beantwortet werden muss. Zwei Kandidaten gibt es noch: den TuS Niederbrombach und den SV Gimbweiler. Bevor die beiden Mannschaften sich im direkten Duell gegenüberstehen, müssen sie am Sonntag noch einmal Hausaufgaben erledigen – schwierige zudem.