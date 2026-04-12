Oberbrombach nun Drittletzter TuS Niederbrombach lässt Hettenrodter Dämme brechen Verena Müller-Baltes 12.04.2026, 19:59 Uhr

i TV Hettenrodt - TuS Niederbrombach Der Torhüter des TV Hettenrodt, Philipp Knapp, schnappt sich die Kugel. Allerdings musste er im Spitzenspiel gegen den TuS Niederbrombach sechsmal hinter sich greifen. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Der TuS Niederbrombach konnte sich auch im Spitzenspiel in Hettenrodt auf seinen Torjäger Maximilian Kuhn verlassen: Viererpack! Der TuS Oberbrombach zittert dagegen immer mehr um den Klassnverbleib.

Der TuS Niederbrombach hat auch das nächste Spitzenspiel haushoch für sich entschieden. Nach dem 5:1 am vergangenen Mittwoch gegen den SV Gimbweiler stürzte die Mannschaft von Trainer Mathias Düwel diesmal den TV Hettenrodt vom zweiten Tabellenplatz – und das mit einem glasklaren 6:0.







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