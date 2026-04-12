Der TuS Niederbrombach konnte sich auch im Spitzenspiel in Hettenrodt auf seinen Torjäger Maximilian Kuhn verlassen: Viererpack! Der TuS Oberbrombach zittert dagegen immer mehr um den Klassnverbleib.
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Der TuS Niederbrombach hat auch das nächste Spitzenspiel haushoch für sich entschieden. Nach dem 5:1 am vergangenen Mittwoch gegen den SV Gimbweiler stürzte die Mannschaft von Trainer Mathias Düwel diesmal den TV Hettenrodt vom zweiten Tabellenplatz – und das mit einem glasklaren 6:0.