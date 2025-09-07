Der TuS Niederbrombach hat seine Tabellenführung in der B-Klasse Birkenfeld 2 verteidigt. Auf den Fersen ist dem Spitzenreiter mit der SG Niederhambach/Schwollen eine zweite Mannschaft, die noch eine weiße Weste hat.

Gewaltigen Torhunger hatte der TuS Leisel. Er siegte 8:0 bei der zweiten Mannschaft des SC Birkenfeld und ist nun Achter. Das Duell der Aufsteiger entschied der SV Gimbweiler mit 3:0 gegen den TuS Rötsweiler-Nockenthal für sich,.

SC Birkenfeld II – TuS Leisel 0:8 (0:2). Der TuS Leisel gewann in Birkenfeld deutlich. „In der ersten Hälfte waren wir gut im Spiel und hatten auch zwei gute Chancen. Doch der TuS nutze seine Möglichkeiten einfach eiskalt und führte somit nicht unverdient zur Pause 2:0“, sagte Birkenfelds Trainer Matthias Wiesen. Jonas Sohns (16.) und Till Gros (39.) trafen in der ersten Hälfte für Leisel. Nach der Pause hatte Birkenfeld die Chance auf den Anschlusstreffer, vergab jedoch erneut. Stattdessen traf Leisels Emilian Allnoch (54.). „Nach dem 0:3 haben wir uns komplett aufgelöst und sind nur noch in Konter gelaufen, die wir nicht verteidigt haben“, sagte Wiesen. Immer wieder liefen die Gäste im eins gegen eins auf den Birkenfelder Keeper zu und schoben den Ball ein. Allnoch (60., 69.), Jonas Gross (64.), Fabian Weigelt (74.) und David Herber (80.) trafen noch für die Gäste.

SG Berglangenbach/Ruschberg – TuS Niederbrombach 1:5 (0:2). Berglangenbachs sportlicher Leiter Jannik Werle sah den Grund für die Niederlage bei den vielen Verletzten: „Wir haben momentan leider zu viele verletzte und angeschlagene Spieler, um wirklich über 90 Minuten mithalten zu können.“ In der ersten Halbzeit kam sein Team dennoch zu einigen Chancen. Es traf jedoch einzig Lukas Neu für die Gäste (10., 28.). Werle sagte: „In der zweiten Hälfte hat Niederbrombach das gut gemacht und verdient gewonnen.“ Tim Brücher (50.), Robert Skibba (52.) und Dennis Keppler (76.) trafen für dien TuS. Den einzigen Berglangenbacher Treffer des Tages erzielte Oliver Kunz (79.). Kurz vor Schluss sah Niederbrombachs Vladislav Constantinov die Gelb-Rote Karte (89.).

SG Niederhambach/Schwollen – TuS Oberbrombach 5:2 (4:1). Die SG war von Beginn an stark. Rico Heger (4.) und Simon Veek (7.) trafen früh. Nach dem Anschlusstreffer von Nico Biegel (9.) erhöhten Niederhambachs Rico Heger (26.) und Veek (43.) noch vor der Halbzeitpause. Auch danach war die SG überlegen. „Wir haben sehr viele Chancen liegen lassen, Oberbrombach hat mit zwei Chancen dagegen zwei Tore gemacht“, sagte SG-Trainer Jörg Jäckel. Darius Oancea traf nach dem Wechsel noch für die SG (50.) und Christopher Wühl für die Gäste aus Oberbrombach.

SGH Rinzenberg – TuS Hoppstädten II 1:1 (0:0). In einer zunächst ausgeglichenen Partie fanden die Gastgeber immer besser ins Spiel. Trotz etlicher Chancen gelang Rinzenberg allerdings lange kein Tor. Erst in der 63. Minute verwandelte Jurij Schewtschenko einen Foulelfmeter zum 1:0. Im Anschluss machten die Gäste Druck auf den Ausgleich. Der gelang in der 86. Minute Loris Schmidt. „Wir wachten dann kurz vor Schluss zwar wieder etwas auf, aber konnten das Spiel leider nicht mehr zu unseren Gunsten entscheiden“, sagte Rinzenbergs stellvertretende Abteilungsleiter André Köhler.

SV Gimbweiler – TuS Rötsweiler-Nockenthal 3:0 (1:0). Rötsweiler hatte über 90 Minuten wenige Chancen, Gimbweiler gab klar den Ton an und ging verdient nach einem Eckstoß in der 40. Minute durch Julian Bier in Führung. In der zweiten Hälfte drückten die Gastgeber auf das 2:0, das schließlich Marvin Liedke erzielte (55.). Der eingewechselte Silas Stoll erzielte schließlich mit dem 3:0 die Entscheidung (76.). Rötsweiler kämpfte bis zum Schluss aufopferungsvoll, blieb aber torlos.