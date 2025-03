Lange ging es sehr, sehr spannend an der Tabellenspitze der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 zu, doch nun sind die SG Unnertal auf Platz eins und der vier Punkte schwächere SV Weiersbach auf Rang zwei drauf und dran, sich vorne abzusetzen.

Die beiden Mannschaften hinter dem Führungsduo, die SGH Rinzenberg und die SG Berglangenbach/Ruschberg, haben schon fünf beziehungsweise sechs Punkte Rückstand auf die Weiersbacher und auch noch eine Partie mehr auf dem Konto - und sie werden sich am Sonntag (15 Uhr) gegenseitig im direkten Duell in Rinzenberg die Punkte abknöpfen.

„Ich bin total stolz auf die Jungs. Sie machen das super“

Leisels Trainer Christoph Kaster

Davon profitieren - wenn es alles normal läuft - natürlich die SG Unnertal und der SV Weiersbach, die jeweils vor machbaren Aufgaben stehen. Selbstläufer sind die Partien gleichwohl nicht. Der SVW muss am Sonntag (13 Uhr) auf der Finsterheck bei der zweiten Mannschaft des FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein ran, die SG Unnertal empfängt zwei Stunden später den TuS Leisel (15 Uhr).

Eigentlich sind die Leiseler ein durchaus gefährlicher Gegner für die Unnertaler. Der Aufsteiger spielt eine ganz ausgezeichnete Runde, in der er zwischendurch sogar ein bisschen vom nochmaligen Aufstieg träumen durfte. „Ich bin total stolz auf die Jungs. Sie machen das super“, ist Trainer Christoph Kaster voll des Lobes für seine Mannschaft, und er sagt auch: „Wenn wir in Vollbesetzung wären, dann würden wir uns in Berschweiler durchaus etwas ausrechnen.“

Coach Kaster vergleicht seine Leiseler mit einem angeschlagenen Boxer

Doch die Leiseler sind nicht voll besetzt, sie gehen personell auf dem Zahnfleisch, wie Coach Kaster verrät: „Im Moment sieht es so aus, dass wir gerade mit elf Mann zur SG Unnertal fahren.“ Der Trainer seufzt: „Uns hat großes Verletzungspech erwischt.“ So fällt Jonas Groß aus, den Kaster als „unser Motor im Mittelfeld“ bezeichnet. Außerdem muss der TuS auf Nico Baron verzichten, der rotgesperrt ist. Kaster findet: „Wir sind ein bisschen wie ein angeschlagener Boxer.“ Die sollen ja dem Sprichwort nach gefährlich sein, doch ein wenig zweifelt der Coach daran.

Allerdings sollte die SG Unnertal nicht darauf hoffen, dass Leisel von vorne herein die weiße Fahne hisst. „Wir sind keine Mannschaft, die Beton anrührt, aber selbstverständlich müssen wir beim Tabellenführer darauf achten, dass wir defensiv gut stehen“, erklärt Coach Kaster, der selbst in der Innenverteidigung auflaufen wird. „Ich bin grade recht fit“, meint er verschmitzt und fügt hinzu: „Wir sind der Underdog und wollen Unnertal das Leben so schwer wie möglich machen.“ Klar scheint, wenn Leisel keine Überraschung schafft und Blau-Weiss Idar-Oberstein II nicht zu Hause punktet, dann ist aus einem Aufstiegsmehrkampf ein Zweikampf der SG Unnertal und des SV Weiersbach um Titel und Aufstiegsspiele geworden.

Außerdem spielen: FC Brücken II - TuS Niederbrombach, Bollenbacher SV II - SV Nohen (beide Sonntag, 13 Uhr), VfL Weierbach - SC Birkenfeld II, TuS Hoppstädten II - SG Niederhambach/Schwollen (Beide Sonntag, 15 Uhr).

SG Unnertal gewinnt Nachholspiel in Brücken

Einen 3:0-Auswärtssieg bei Kellerkind FC Brücken II hat Spitzenreiter SG Unnertal im Nachholspiel der B-Klasse Birkenfeld 2 gelandet. Danial Noori (26./72.) und Christopher Clever (90.) erzielten die Tore.