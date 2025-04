In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 hat die SG unnertal die nächste Hürde auf dem Weg zum Titel genommen. Die Mannschaft von Enrico Willrich setzte sich beim VfL Weierbach durch – und der Spielertrainer hatte selbst großen Anteil daran. Aber auch Verfolger SV Weiersbach war gut dauf und siegte bei der SGH Rinzenberg.

Mächtig gefeiert wurde auch beim TuS Leisel. Im Derby wurde die SG niederhambach/Schwollen nicht nur besiegt, sondern mit 7:1 rgelrecht zerlegt.

TuS Hoppstädten II – TuS Niederbrombach 2:1 (0:1). Ersatzgeschwächte Hoppstädtener fanden in der ersten Hälfte nicht in die Partie und lagen früh 0:1 hinten. Torschütze für die Gäste war Lukas Neu (4.). Nach der Halbzeitansprache traf Tobias Alles durch einen Freistoß zum Ausgleich (75.). Lukas Baatz schoss in der 86. Minute Hoppstädtens Siegtreffer.

FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein II – SV Nohen 2:2 (1:2). Zwei personell geschwächte Teams trafen auf dem Volkesberg aufeinander. Der FSV wechselte nach nur acht Minuten verletzungsbedingt. In der 16. Minute gingen die Gäste durch Matthias Neutzler in Führung. Nach dem Ausgleich durch Dominik Grill (38.) schoss Nohens Maik Kohlhaas seine Mannschaft erneut in Führung (43.). In einem umkämpften Spiel gelang Blau-Weiss erst in der achten Minute der Nachspielzeit der erneute Ausgleich durch ein Tor von Milad Hkimian. FSV-Trainer Dominik Grill sagte: „Ich bin total zufrieden mit der Leistung meiner Spieler – wir haben gekämpft bis zum Schluss.“

SG Berglangenbach/Ruschberg –SC Birkenfeld II 4:0 (2:0). Der SC Birkenfeld war von Anfang an mit einem Spieler weniger auf dem Platz und tat sich dementsprechend schwer. Schon in der ersten Minute traf Jonas Schappert zur Führung für die SG. Niclas Bier (34., 87.) und Niklas Donner (68.) schossen die weiteren Tore. Berglangenbachs Trainer Michael Brandstetter sagte: „Das Ergebnis hätte auch noch deutlich höher ausfallen können.“

SGH Rinzenberg – SV Weiersbach 1:4 (0:2). Bereits nach einer Minute führten die Gäste aus Weiersbach durch ein Tor von Alex Welsch. Vorausgegangen war ein individueller Fehler der SGH. Max Merker erhöhte in der 20. Minute auf 2:0. Das schönste Tor des Spiels schoss jedoch ein Rinzenberger: Rico Heger verwandelte einen Eckball direkt zum Anschlusstreffer (52.). Die Antwort der Gäste ließ aber nur kurz auf sich warten. Drei Minuten später stellte Andrew Wuebold den alten Vorsprung wieder her. In der 70. Minute schoss ein SGH-Akteur noch ein Eigentor. „Weiersbach war einfach das agilere und aggressivere Team, und somit geht der Sieg auch vollkommen in Ordnung“, sagte Rinzenbergs stellvertretender Abteilungsleiter André Köhler.

VfL Weierbach – SG Unnertal 2:3 (0:1). Drei Standardtore der Gäste aus Unnertal machten in Weierbach den Unterschied. Pascal Gothieu traf nach einem Freistoß mit dem Kopf und sorgte nach einer chancenarmen ersten Hälfte für die Halbzeitführung der SGU (35.). Stefan Schlosser gelang in der 56. Minute der Ausgleich. Enrico Willrich traf dann doppelt für sein Team SG (74., 84.) und Simon Merscher in der 77. Minute für den VfL. „Es war ein gutes Spiel, in dem eigentlich ein Unentschieden gerecht gewesen wäre“, sagte Weierbachs Trainer Oliver Kost.

TuS Leisel – SG Niederhambach/Schwollen 7:1 (4:0). Leisel dominierte von Beginn an das Spielgeschehen und stellte die Niederhambacher Abwehr vor Probleme. Till Groß (7., 14., 50.) und Fineas Allnoch (24., 58., 71.) gelang jeweils ein Dreierpack. „Wir waren gut auf das Spiel vorbereitet und haben von Anfang an mehr Leidenschaft und Biss in das Derby eingebracht“, analysierte Leisels Abteilungsleiter Daniel Brenner. Für den TuS traf außerdem Samuel Bier (31.). Den Gästen gelang in einer einigermaßen ausgeglichenen zweiten Hälfte noch der Ehrentreffer durch Julius Hegewald (75.). Brenner sagte: „Wir sind froh, dass wir nach den letzten drei Pleiten so einen wichtigen Sieg einfahren konnten.“