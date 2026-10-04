VfL Weierbach jubelt erneut 
TuS Kirschweiler nach zwei Siegen nun Zweiter
Packende Szene vor dem Kasten. Der Torwart des SV Niederwörresbach II, Dennis Geyer, faustet den Ball weg. Gleichwohl siegte der
Packende Szene vor dem Kasten. Der Torwart des SV Niederwörresbach II, Dennis Geyer, faustet den Ball weg. Gleichwohl siegte der VfL Weierbach in dieser Partie 3:0.
Michael Greber

Zwei Dreier schnappte sich der TuS Kirschweiler und schob sich in der B-Klasse Birkenfeld 1 auf den zweiten Platz. Vorne thront weiter der VfL Weierbach mit weißer Weste.

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Zwei Siege hat der TuS Kirschweiler am vergangenen Wochenende in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 gelandet. Nach dem 3:1-Erfolg bei der SG Veitsrodt/Tiefenstein am Freitag, bei dem TuS-Spielertrainer Marvin Ensch mit einem Tor eine perfekte Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte erlebte, gab es ein 4:0 gegen den SV Göttschied am Sonntag.
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