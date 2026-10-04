VfL Weierbach jubelt erneut TuS Kirschweiler nach zwei Siegen nun Zweiter Malin Franke 04.10.2026, 21:09 Uhr

i Packende Szene vor dem Kasten. Der Torwart des SV Niederwörresbach II, Dennis Geyer, faustet den Ball weg. Gleichwohl siegte der VfL Weierbach in dieser Partie 3:0. Michael Greber

Zwei Dreier schnappte sich der TuS Kirschweiler und schob sich in der B-Klasse Birkenfeld 1 auf den zweiten Platz. Vorne thront weiter der VfL Weierbach mit weißer Weste.

Zwei Siege hat der TuS Kirschweiler am vergangenen Wochenende in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 gelandet. Nach dem 3:1-Erfolg bei der SG Veitsrodt/Tiefenstein am Freitag, bei dem TuS-Spielertrainer Marvin Ensch mit einem Tor eine perfekte Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte erlebte, gab es ein 4:0 gegen den SV Göttschied am Sonntag.







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