In der B-Klasse Birkenfeld 1 hat der TuS Kirschweiler das Topspiel gegen die SG Idar-Oberstein noch für sich entschieden. Der Ex-Nahbollenbacher Timon Schreiner erzielte einen Doppelpack. Stark trumpfte auch die SG Bergen beim SV Göttschied auf.
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Der TuS Kirschweiler hat das Spitzenspiel in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 gewonnen. Gegen die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt gab es ein 4:2. Die SGIO bleibt zwar punktgleich mit Spitzenreiter VfL Weierbach Zweiter, hat aber schon zwei Spiele mehr bestritten und die Kirschweilerer sowie die Spvgg Teufelsfels, die den vierten Sieg in ihrem vierten Spiel feierte, auf den Fersen.