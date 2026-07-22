Anspruchsvolle B-Klasse BIR 1 TuS Kirschweiler größter Rivale der Spvgg Teufelsfels Sascha Nicolay 22.07.2026, 16:02 Uhr

i Ex-Oberliga-Spieler Thiago Reis Viana (links) wird mit seinem TuS Kirschweiler in dieser Saison in der B-Klasse spielen – und dort auch wieder auf den SV Niederwörresbach II treffen. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Die B-Klasse Birkenfeld 1 verspricht, anspruchsvoll zu werden. Sechs Aufstiegsplätze sind sicher zu vergeben, aber acht Teams geben diese Ränge konkret als Ziel an. Klangvolle Mannschaften und Spielernamen finden sich in dieser Staffel.

Mit vier neuen Mannschaften präsentiert sich die Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1. Neben den beiden Aufsteigern SV Niederwörresbach II und TuS Kirschweiler sowie A-Klasse-Absteiger SV Mittelreidenbach bereichert auch die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt als Staffelwechsler diese Liga.







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