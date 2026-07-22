Anspruchsvolle B-Klasse BIR 1 
TuS Kirschweiler größter Rivale der Spvgg Teufelsfels
Ex-Oberliga-Spieler Thiago Reis Viana (links) wird mit seinem TuS Kirschweiler in dieser Saison in der B-Klasse spielen – und do
Ex-Oberliga-Spieler Thiago Reis Viana (links) wird mit seinem TuS Kirschweiler in dieser Saison in der B-Klasse spielen – und dort auch wieder auf den SV Niederwörresbach II treffen.
Hähn Joachim. Joachim Hähn

Die B-Klasse Birkenfeld 1 verspricht, anspruchsvoll zu werden. Sechs Aufstiegsplätze sind sicher zu vergeben, aber acht Teams geben diese Ränge konkret als Ziel an. Klangvolle Mannschaften und Spielernamen finden sich in dieser Staffel.

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Mit vier neuen Mannschaften präsentiert sich die Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1. Neben den beiden Aufsteigern SV Niederwörresbach II und TuS Kirschweiler sowie A-Klasse-Absteiger SV Mittelreidenbach bereichert auch die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt als Staffelwechsler diese Liga.
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B-Klasse (Birkenfeld)Tempo Tore Titeljagd

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