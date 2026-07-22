Die B-Klasse Birkenfeld 1 verspricht, anspruchsvoll zu werden. Sechs Aufstiegsplätze sind sicher zu vergeben, aber acht Teams geben diese Ränge konkret als Ziel an. Klangvolle Mannschaften und Spielernamen finden sich in dieser Staffel.
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Mit vier neuen Mannschaften präsentiert sich die Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1. Neben den beiden Aufsteigern SV Niederwörresbach II und TuS Kirschweiler sowie A-Klasse-Absteiger SV Mittelreidenbach bereichert auch die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt als Staffelwechsler diese Liga.