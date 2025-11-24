Eduard Meisner bleibt TuS Breitenthal verlängert zwei Jahre mit seinem Coach 24.11.2025, 16:40 Uhr

i Auch auf dem Spielfeld ist Eduard Meisner noch immer eine Klasse fü sich. Jetzt hat er seine Zusammenarbeit mit dem TuS Breitenthal als Spielertrainer um zwei Jahre ausgeweitet. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Eduard Meisner hat beim TuS Breitenthal großartige Arbeit geleistet. Deshalb verwundert es kaum, dass der Verein nicht nur um ein Jahr mit ihm verlängern wollte.

Der TuS Breitenthal hat Nägel mit Köpfen gemacht und die Zusammenarbeit mit seinem Spielertrainer Eduad Meisner gleich um zwei Jahre ausgeweitet.„Da wir mit der aktuellen Situation und der gesamten Entwicklung sehr zufrieden sind, haben wir uns dazu entschlossen, mit Eduard Meisner zu verlängern“, erklärt Thomas Lohr, der Vorsitzende des TuS Breitenthal.







Artikel teilen

Artikel teilen