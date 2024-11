Derbyzeit beim SV Stipshausen TuS Breitenthal verlängert vor Derby mit Coach Meisner 15.11.2024, 14:18 Uhr

i Eduard Meisner hat seinen Vertrag beim TuS Breitenthal verlängert. Joachim Hähn

In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 müsste es mit dem Teufel zugehen, wenn die SG Rhaunen/Bundenbach nicht mit Tabellenführer SG Perlbachtal gleichziehen würde. Außerdem stehen drei spannende Derbys an.

Region Nahe. Derbyzeit herrscht am Wochenende in Tiefenstein, Oberhausen und Stipshausen. An letztgenanntem Ort geht es schon am Samstag (17 Uhr) zur Sache, und eine Personalie spielt eine ganz besondere Rolle.Die Rückkehr Eduard Meisners auf den Hartplatz des SVS steht im Mittelpunkt.

