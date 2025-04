Im Abstiegskampf der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 hat der SV Oberhauen II das Kellerduell gegen den TuS Tiefenstein klar gewonnen. Auch die SG Kirn/Kirn-Sulzbach II konnte punkten. Neben den Tiefensteinern steckten aber der SV Stipshausen und der SV Göttschied Niederlagen ein und müssen so weiter zittern. Göttschied bleibt punktgleich mit dem TuS Tiefenstein, der auf dem gefährlichen vorletzten Rang steht. Am Ostersamstag kommt es in Göttschied zum direkten Duell.

An der Spitze gab sich die SG Perlbachtal keine Blöße und festigte ihren zweiten Platz. Dahinter lieferten sich die SG Bergen und die Spvgg Hochwald ein Neun-Tore-Festival.

SV Oberhausen II – TuS Tiefenstein 6:0 (2:0). „Ein ungefährdeter Sieg und auch in der Höhe „verdient, freute sich Marco Reichard, Berichterstatter des SVO. „Die Klasse zu halten ist unser Ziel, und dem kommen wir immer näher“, ergänzte er. Tore: 1:0 Fabian Schwarz (10.), 2:0 Sascha Jung (26.), 3:0 Fabian Schwarz (49.), 4:0 Julian Pfrengle (64.), 5.0 Fabian Schwarz (78.), 6:0 Luca Schallmo (85.).

SG Bergen/Berschweiler – SpVgg Hochwald 4:5 (1:1). Es war ein kampfbetontes Spiel mit vielen langen Bällen, welches Hochwald am Ende für sich entscheiden konnte. „Unterm Strich müssen wir sagen, dass der Gegner auch etwas mehr Spielanteile hatte und daher der Sieg in Ordnung geht, wenn auch etwas unglücklich für uns“, teilte Sven Flohr, Vorsitzendes der SG, mit. Tore: 1:0 Tom Dautermann (37. FE), 1:1 Joshua Wettmann (40.), 2:1 Tom Dautermann (51.), 2:2 Maximilian Kuhn (64.), 2:3 Maximilian Kuhn (67.), 2:4 Nico Becker (72.), 3:4 Tom Dautermann (80.), 4:4 Paul Arend (87.), 4:5 Maximilian Kuhn (90.).

SG Perlbachtal – SV Göttschied 5:0 (2:0). „Es war ein verdienter Sieg unserer SG in einem fairen Spiel“, freute sich Christian Lukas, Abteilungsleiter der Gastgeber. Innerhalb von fünf Minuten traf Felix Gehres zweimal (40./45.) und kurz nach der Pause schnürte er seinen Dreierpack (49.). Tim Welschbach erhöhte in der 60. Minute zum 4:0 und Marvin Reidenbach setzte den Schlusspunkt mit seinem Treffer in der 86. Minute.

TuS Breitenthal/Oberhosenbach – SG Kirn/Kirn-Sulzbach II 2:2 (0:2). „Breitenthal verschlief die Anfangsphase komplett“, ärgerte sich Thomas Lohr, Vorsitzender des TuS. Dadurch gingen die Gäste schon früh in Führung durch Tore von Ramin Muradi (2.) und Amir Dahdouh (10.). Danach war das Spiel ausgeglichen. Bis bis Kirns Danny Mitchell aufgrund einer Beleidigung mit Rot vom Platz gestellt wurde (45.+2). In Überzahl kamen die Gastgeber dann in Fahrt. Durch ein Eigentor von Thomas Graf (49.) und dem Treffer von Paul Halberstadt (70.) gelang ihnen der Ausgleich. „Für uns wäre mehr drin gewesen, letztendlich ist das Unentschieden leistungsgerecht“, ergänzte Lohr.

SV Stipshausen – SpVgg Teufelsfels 2:5 (2:3). Stipshausen war in den ersten 20 Minuten die spielbestimmende Mannschaft und lag verdient in Führung. Spielertrainer Alexander Kunz traf bereits in der 4. Minute, ehe Nico Friedrich in der 15. Minute erhöhte. Teufelsfels kam dann aber besser ins Spiel. Nazarii Shutylov traf zum 1:2 (19.) und Florian Kuntz glich in der 20. Minute aus. Kurz vor der Pause markierte Nazarii Shutylov gar den Führungstreffer für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber zwei Großchancen, die nicht genutzt wurden. Die Spvgg nutzten ihre Chancen dagegen effektiv und erhöhten durch Alex Podrea (64.) und Kevin Schneider (88.) zum Endstand. Melvin Fuchs erhielt in der 80. Minute die Rote Karte wegen einer Notbremse. „Der Sieg war zu hoch, aber über 90 Minuten verdient“, berichtete Alexander Kunz und fügte hinzu: „Ein Sonderlob für den Schiedsrichter David Weinig.“