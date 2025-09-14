Der TuS Breitenthal bleibt die große Überraschungsmannschaft in der B-Klasse Birknfeld 1. Durch ein 5:2 gegen die SG Bergen schraubte der TuS seine Punkteausbeue auf 15 Zähler. Bergen bleibt bei null Zählern kleben.

In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld hat die SG Perlbachtal durch einen 6:1-Sieg gegen den SV Stipshausen ihre Tabellenführung verteidigt. Wie die Perlbachtaler „Weißwesten“, die alle ihre bisherigen fünf Spiele gewonnen haben, kommt auch der TuS Breitenthal nach einem 5:2-Derbysieg gegen die SG Begen auf 15 Punkte. Die Breitenthaler haben aber ein Spiel mehr bestritten und verloren.

Hinter das Führungsduo reihen sich die Spvgg Teufelsfels nach einem Sieg gegen den VfL Weierbach und der SV Göttschied nach einem Erfolg gegen die Spvgg Hochwald ein.

Bollenbacher SV II – FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein II 3:2 (1:1). Nach einem guten Start gingen die Gastgeber in der 21. Minute durch ein Eigentor von Christopher Schmidt in Führung. Die Gäste fanden anschließend besser ins Spiel und kamen in der 34. Minute durch Dominik Grill zum verdienten Ausgleich. Mit dem 1:1 ging es in die Pause. Im zweiten Durchgang zeigte sich der BSV II wieder präsenter und erhöhte durch Malik Demirci (62.) sowie Kristof Maaß (65.) innerhalb weniger Minuten auf 3:1. In der Schlussphase gelang Grill mit seinem zweiten Treffer (87.) noch der Anschlusstreffer für Blau-Weiß II, doch die Gastgeber verteidigten den Vorsprung und brachten den knappen Sieg über die Zeit. „Letztlich war es ein verdienter Sieg für uns”, freute sich Lars Mildenberger, Trainer des BSV II.

Spvgg Teufelsfels – VfL Weierbach 3:1 (1:0). Bereits in der 9. Minute brachte Jan Diener die Gastgeber in Führung, die im ersten Durchgang klar den Ton angaben und mit zwei Aluminiumtreffern sogar einen höheren Pausenvorsprung verpassten. Nach dem Seitenwechsel kam Weierbach besser ins Spiel und erzielte durch Nils Arend in der 50. Minute den Ausgleich. In einer zunehmend umkämpften Partie sorgte erneut Diener mit seinem zweiten Treffer (60.) für die erneute Führung der Spvgg. In der Nachspielzeit machte er mit seinem dritten Tor den Endstand perfekt.

SV Göttschied – Spvgg Hochwald 2:1 (0:0). In den ersten 45 Minuten entwickelte sich ein zerfahrenes Spiel, in dem beide Mannschaften ihre Möglichkeiten ungenutzt ließen. Direkt nach Wiederanpfiff nutzte Lukas Winkler seine erste Gelegenheit und brachte seine Göttschieder in Führung (46.). In der 80. Minute gelang Hochwald der Ausgleich durch Etienne Rodighiero, doch nur wenige Augenblicke später stellte erneut Lukas Winkler die SVG-Führung wieder her. Nach einer präzisen Flanke von Johann Schwab köpfte er zum Sieg ein (85.).

TuS Breitenthal/Oberhosenbach – SG Bergen/Berschweiler 5:2 (2:0). Bergen legte mit Volldampf los, war in der Anfangsphase die bessere Mannschaft und sorgte damit eindeutig für Derbystimmung. Breitenthal ließ sich dadurch nicht beirren, blieb ruhig und erzielte mit der ersten nennenswerten Torchance das 1:0, durch Ben Barth (30.). Nach dem 2:0 von Janis Rieth (36.) wurde es etwas ruhiger. Vor der Pause musste TuS-Torwart Niclas Faller aber noch zwei mal ran. Im Eins-gegen-eins hielt er erst gegen Paul Arend und wenige Augenblicke später einen guten Kopfball von Jan Weber. Nach der Pause erhöhte Eduard Meisner per Freistoß (52.). Nach Andreas Possens 4:0 (67.) kam aus Breitenthaler Sicht nochmal unnötig Spannung auf. Paul Arend verkürzte per Doppelschlag auf 2:4 (71./76.). Nicolas Wanninger verwandelte aber einen Foulelfmeter kurz darauf zum Endstand (78.).

SG Perlbachtal – SV Stipshausen 6:1 (2:0). Schon früh legten die Gastgeber vor. Felix Gehres traf (10.). Alexander Müller erhöhte nach 34 Minuten. Direkt nach der Pause stellte Tim Welschbach auf 3:0, ehe Jan Freymeier in der 73. Minute das 1:3 für Stipshausen erzielte. In dieser Phase hatten die Gäste noch die Möglichkeit, auf 2:3 zu verkürzen, ließen diese jedoch ungenutzt. Stattdessen sorgte Perlbachtal in der Schlussviertelstunde mit Treffern von Gehres (80./87.) und Marvin Reidenbach (90.) für die Entscheidung. „Es war ein verdienter Sieg für unsere SG in einem mäßigen Spiel”, sagte Christian Lukas, Abteilungsleiter der Gastgeber.