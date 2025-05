Der TSV Hargesheim II darf sich auf ein spannendes Finale in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 freuen. Dank eines umkämpften 3:3 gegen Meister SG Hüffelsheim II liegen die Hargesheimer nur drei Punkte hinter dem SV Winterbach II zurück. Sollte der SVW also am letzten Spieltag verlieren und der TSV gleichziehen, würde es ein Entscheidungsspiel um den zweiten Platz geben. Absteiger SG Soonwald II musste sein Spiel bei der SG Weinsheim II aufgrund von Spielermangel absagen. „Die Soonwälder haben uns am Samstagmorgen mitgeteilt, dass sie keine Mannschaft für das Match zusammenbekommen. Das Spiel wird nicht mehr nachgeholt“, teilte SGW-Trainer André Bodem mit. Die Punkte gehen also nach Weinsheim.

SG Rheinhessen – SG Guldenbachtal II 2:5 (0:4).„Das war sensationell“, verteilte SGG-Trainer Andreas Christ Lobeshymnen an seine Mannschaft, die bereits nach einer halben Stunde für die Entscheidung gesorgt hatte. Nach einem lupenreinen Hattrick vom erneut starken Florian Stolp (16., 18., 27.) erhöhte Viktor Stephan (39.) noch vor dem Pausentee auf 4:0. „Danach haben wir unser Wechselkontingent komplett ausgeschöpft und etwas an Spielrhythmus verloren“, berichtete Christ, der die Gründe für den Aufschwung der zweiten Garde in der besseren Zusammenarbeit zwischen erster und zweiter Mannschaft sieht. Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte Ralph Käpernick (49.), ehe Ruben Strasburger (82.) und Nico Kropp (86.) Ergebniskosmetik betrieben. „Die Gegentore hatten keine Relevanz mehr auf den Spielverlauf, denn wir hatten alles im Griff“, fasste ein zufriedener SGG-Coach zusammen.

TSV Hargesheim II – SG Hüffelsheim II 3:3 (2:0).Ein Topspiel wie aus dem Bilderbuch. Während der TSV in einer starken ersten Hälfte verpasste, die Führung von Nico Altenkirch (9.) und Pierre Ayikoe (32.) auszubauen, bescherte eine bärenstarke Auswechselbank dem Meister am Ende einen Punkt. Nach dem Seitenwechsel stellte Luca Kaul (55.) auf 3:0 für die Hausherren. „Die Hüffelsheimer waren aber im zweiten Abschnitt spielerisch stärker“, berichtete TSV-Trainer Robin Schmidt und ergänzte: „Mit ihren Auswechslungen haben sie für den Unterschied gesorgt.“ Felix Jost (66.), Ahmed Faarah (72., Foulelfmeter) und Fabian Stelzel (86.) trafen für den Primus zum Unentschieden. „Die SG Hüffelsheim hatte mehr bessere Ballbesitzphasen, wir dagegen einige gute Kontermöglichkeiten, von denen wir mindestens drei ans Aluminium gesetzt haben. Von daher geht der Punkt in Ordnung“, resümierte Schmidt.

FSV Bretzenheim – VfL Sponheim 6:2 (3:1).„Wenn eine Mannschaft beide Halbzeiten jeweils mit 3:1 gewinnt, gibt es keine Zweifel daran, ob es verdient war“, berichtete VfL-Trainer Marc Förster. Matthias Münch (3., 18.) brachte den FSV mit einem Doppelpack in Führung. Zwar verkürzte Michael Conradi (20.), doch Noel Becker (44.) erwischte die Sponheimer kurz vor dem Pausentee eiskalt. „Uns hat die gesunde Härte gefehlt. Wenn wir vielleicht mit einem 2:2 in die Pause gehen, geht das Spiel anders aus, so hatten wir einer guten Bretzenheimer Leistung nicht viel entgegenzusetzen“, resümierte Förster. Becker (54.) legte nach dem Seitenwechsel nach. Ebenso Münch (60.) und Abdullah Ahmad (75.). Kurz vor Abpfiff betrieb Marcel Fischer (89.) Ergebniskosmetik.

SG Waldlaubersheim/Gutenberg – TSG Planig II 0:0. „Ein Spiel, in dem es um nicht mehr viel ging“, erklärte SGW-Abteilungsleiter Björn Strack. Bis auf ein aberkanntes Tor der Heimmannschaft hatte die erste Hälfte wenig zu bieten. „Nach dem Seitenwechsel haben wir den Druck erhöht, sind aber zu leichtsinnig mit unseren Tormöglichkeiten umgegangen“, sagte Strack, der den Gästen Respekt zollte: „Hochachtung vor der TSG, die bis zum Schluss aufopferungsvoll gekämpft hat.“