Spannende Personalien TSV Langenlonsheim: Grünewald bleibt, Marx kehrt zurück Olaf Paare 23.02.2026, 11:30 Uhr

i Wirft sich auch in der nächsten Saison in jedes Kopfballduell: Sebastian Grünewald (rotes Trikot), der Trainer des TSV Langenlonsheim/Laubenheim. Klaus Castor

Kai-Uwe Marx ist zurück: Der langjährige Sportliche Leiter des TSV Langenlonsheim/Laubenheim bringt sich bei seinem Herzensverein wieder ein. Eine von vielen spannenden Personalien beim Traditionsklub.

Sebastian Grünewald bleibt auch in der nächsten Saison Trainer des Fußball-B-Klassen-Klubs TSV Langenlonsheim/Laubenheim. Er einigte sich mit dem Vorstand auf die Verlängerung des Vertrags bis Sommer 2027.„Ich fühle mich sehr wohl in Langenlonsheim. Zudem bin ich bekannt dafür, dass ich, wenn ich etwas beginne, das auch über einen längeren Zeitraum weiterführe“, sagt Grünewald, der bereits beim VfL Sponheim und bei der SG Soonwald sehr ...







