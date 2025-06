Zuwachs bekommen hat die SG Rheinhessen, die bisher vom TSV Volxheim, der SG Badenheim und dem TuS Bosenheim gebildet wurde. Nun hat sich auch noch die TSG Sprendlingen angeschlossen.

Bisher spielten die Sprendlinger eigenständig im Kreis Mainz-Bingen in der C-Klasse. Die vergangene Saison schlossen sie mit 29 Punkten aus 28 Spielen auf Platz zehn ab. Nun entschieden sich die TSG-Verantwortlichen dafür, mit ihrer Fußballabteilung komplett in die SG Rheinhessen zu wechseln.

Auch eine zweite Mannschaft wird gemeldet

Damit stützt sich der Männerbereich der Rheinhessen-Spielgemeinschaft auf die gleichen Vereine wie im Jugendbereich. In der JSG Rheinhessen arbeiten die vier Vereine schon länger zusammen. „Damit können Jugendliche in Zukunft leichter in den eigenen Aktivenbereich wechseln“, erklärt Marco Schömel, der Vorsitzende der SG Badenheim.

Sportlich hat die Aufstockung der SG Rheinhessen auch positive Folgen. Eigentlich wollte die Spielgemeinschaft, die die vergangene Saison in der B-Klasse Bad Kreuznach 2 mit 20 Punkten aus 24 Spielen auf Platz neun abgeschlossen hat, freiwillig in die C-Klasse absteigen. Das ist nun vom Tisch. Die SG Rheinhessen hat wieder für die B-Klasse des Fußballkreises Bad Kreuznach gemeldet und bringt zudem wieder eine zweite Mannschaft an den Start.

D-Junioren der JSG Rheinhessen sind Meister

Auch im Jugendbereich gibt es bei der Rheinhessen-Spielgemeinschaft positive Entwicklungen. Die D-Junioren sind in die Landesliga aufgestiegen. Aktuell spielen Teams der JSG Rheinhessen in allen Altersklassen bis auf den A-Junioren-Bereich. Gerne würde die JSG auch ein Mädchen-Team melden. Den Verantwortlichen ist nämlich aufgefallen, dass in nahezu allen Altersklassen auch Mädchen die Trainingseinheiten besuchten. Noch fehlen aber einige Mädels, um ein Team an den Start bringen zu können.

Mächtig Betrieb herrschte außerdem in Badenheim, als die JSG Rheinhessen das Angebot machte, das DFB-Fußballabzeichen zu erwerben. 150 Kinder stürmten den Platz, durchliefen die Stationen und hatten mächtig Spaß.