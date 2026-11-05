Im Duett mit Patrick Michel Trainerjob bei Spvgg Hochwald für Felix Loch besonders Sascha Nicolay 05.11.2026, 09:44 Uhr

i Felix Loch hat bei seinem Heimatverein Spvgg Hochwald seine erste Trainerstelle angetreten. Loch

Felix Loch und Patrick Michel stehen seit kurzer Zeit zusammen in Trainerverantwortung bei der Spvgg Hochwald. Trotz eines Superstarts ihrer Arbeit hat sich das neue Duo erst einmal kleine Ziele gesteckt.

Felix Loch und Patrick Michel haben keine übertriebenen Ziele. Nachdem sich die Spvgg Hochwald von Mario Herber getrennt hat und Steffen Weyand zurückgetreten ist, fungieren beide als neues Trainergespann des Fußball-B-Klässlers – und sie haben sich kleine Schritte vorgenommen.







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