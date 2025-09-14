Der SV Oberhausen II landete einen klaren Erfolg über die SG Guldenbachtal II. Doch SVO-Trainer Bastian Übel fand keinen Gefallen am Auftreten des Gastes. Anders in Waldböckelheim. Da wurde der Gast gelobt.

Durch die zweite Niederlage in Folge muss der TuS Roxheim an der Tabellenspitze der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 abreißen lassen. Spitzenreiter SG Weinsheim II nimmt aus Waldböckelheim nicht nur drei Punkte, sondern auch reichlich Lob mit nach Hause.

SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II – VfL Simmertal II 2:2 (0:1).„Das war ein leistungsgerechtes Unentschieden“, meinte SG-Spielertrainer Stephan Klein, der von einer verschlafenen Anfangsphase seiner Mannschaft sprach. Die Gäste nutzten das und gingen durch Steven Zukowski (12.) in Führung. Kurz nach der Pause glich Klein zum 1:1 aus (49.). „Ab da waren wir besser im Spiel“, sagte der Spielertrainer. Doch erneut war es Zukowski (80.), der für den VfL traf. Timo Schulz (86.) stellte den Endstand her. „Mit etwas Glück hätten wir das Spiel noch drehen können, allerdings hatten auch die Simmertaler noch eine gute Möglichkeit“, erklärte Klein.

SV Winterbach II – TuS Roxheim 2:0 (0:0). „Endlich haben wir mal gegen die starken Roxheimer gewonnen“, freute sich SVW-Spielertrainer Marius Hirsch. „Der TuS hat uns immer wieder aggressiv angelaufen, aber unsere Defensive stand stabil“, erklärte Hirsch. Im zweiten Durchgang übernahmen die Gastgeber mehr und mehr die Kontrolle. „Den Roxheimern gingen die Ideen aus, und wir hatten mit Matteo Kunz den Unterschiedsspieler in unseren Reihen.“ Der Routinier traf in der 53. und 65. Minute. „Trotz zweifacher Unterzahl in den letzten zehn Minuten nach einer Zeitstrafe und einer Gelb-Roten Karte haben wir alles reingeworfen. Die zweite Hälfte war spielentscheidend. Ein verdienter Sieg“, bilanzierte Hirsch.

TSG Planig II – SG Hochstetten/Nußbaum 2:6 (2:2). „Bis zur 2:0-Führung sah es richtig gut aus“, berichtete TSG-Trainer Jonas Schenk. Rezan Demiroglu (5., 20.) brachte die Hausherren in Front. Danach musste die TSG verletzungsbedingt mehrfach wechseln. Cihan Ceylan verkürzte gegen seinen Ex-Klub per Elfmeter (31.), Yasin Cakir glich aus (43.). „Spätestens mit Wiederanpfiff ging bei uns gar nichts mehr“, sagte Schenk. Ceylan (67.) verwandelte erneut vom Punkt, ehe Amir Dahdouh (77.), Nick Grimm (89.) und Ahmad Al Hamad (90.) den Endstand herstellten. „Wir hatten so viel Verletzungspech, unser Torwart musste sogar ins Krankenhaus“, fasste der Coach zusammen.

SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II – TSV Bockenau 5:0 (3:0). Von Beginn an dominierte die SGM das Spiel. „Der TSV Bockenau hat mit neun Mann tief verteidigt, wir mussten geduldig die Lücken finden“, erklärte Spielertrainer Christian Mitchell. Tim Wilhelm (21.) brach den Bann, Noah Engisch (33.) und Lukas Fey (41.) erhöhten. Im zweiten Durchgang machte Daniel Brase (73., 89.) mit einem Doppelpack den Deckel drauf. „Ein großes Lob an Bockenau-Keeper Dominik Tomschin, der mit starken Paraden eine höhere Niederlage verhinderte“, hob Mitchell die Leistung des gegnerischen Torhüters hervor.

SV Oberhausen II – SG Guldenbachtal II 7:0 (2:0). Nach dem frühen Führungstreffer durch Kevin Urban (7.) entwickelte sich ein offenes Spiel. „Gerade in der ersten Hälfte war es sehr umkämpft“, sagte SVO-Spielertrainer Bastian Übel. Luca Schallmo (44.) profitierte von einem Torwartfehler und erhöhte. Nach der Pause brach die SG Guldenbachtal ein. Tim Grünewald (55.) und Mohammad Al Akrad (68.) sorgten für die Vorentscheidung. Schallmo (78., 86., 88.) schnürte in der Schlussphase einen Hattrick. „Leider gab es in der zweiten Hälfte unschöne verbale Entgleisungen der jungen Gäste. Ich hoffe, dass sie sich künftig sportlich fairer verhalten, unabhängig vom Spielstand“, erklärte Übel.

TuS Waldböckelheim II – SG Weinsheim II 0:5 (0:2). „Wie die SG Weinsheim Fußball spielt, ist wirklich stark“, lobte TuS-Abteilungsleiter Michael Klein den Auftritt der Gäste. Niklas Daugherty (33.) und Ben Habel (45.) trafen vor der Pause. „Wir haben alles versucht dagegenzuhalten“, sagte Klein. Doch in der zweiten Hälfte machten Steven Thiel (70.), Daugherty (70.) und Alexander Raider (75.) alles klar. „Der Sieg der Weinsheimer war verdient, auch wenn das Ergebnis aufgrund unseres Engagements zwei Tore zu hoch ausgefallen ist“, lautete Kleins Fazit.

VfL Rüdesheim II – SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg 1:3 (0:1). Die Gäste kamen besser in die Partie und gingen durch Marcus Dreher (28.) in Führung. Nach dem Seitenwechsel verwandelte Yasin Ünal (51.) einen Foulelfmeter zum Ausgleich. „Leider hatte der Schiedsrichter keinen guten Tag“, merkte SGS-Trainer Sebastian Dilly an. In Unterzahl nach einer Zeitstrafe kämpfte sich seine Mannschaft zurück. Maurice Dupont (84.) erzielte das 2:1, ehe Mario Lunkenheimer (90.) den Schlusspunkt setzte. „Wir waren über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft“, sagte Dilly.