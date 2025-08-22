Ein Derby, zwei alte Freunde – und der Wille zu gewinnen. Am Sonntag kommt es in Rötsweiler zu einem Duell von Trainern, die sich lange kennen. Wer braucht dieses Mal Trost?

Der vierte Spieltag der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 bringt mit dem Heimauftritt des Aufsteigers TuS Rötsweiler-Nockenthal gegen die SG Idar-Oberstein/Algenrodt ein Derby auf den Rasenplatz in Rötsweiler. Die beiden unterschiedlich gestarteten Teams stehen sich am Sonntag ab 15 Uhr gegenüber und kämpfen um die Oberhand im Nachbarschaftsduell.

TuS-Trainer Patrick Michel, der auf Adrian Ray verzichten muss, hat Respekt vor der SG. Er sagt: „Wir treffen auf eine starke Mannschaft, die das Spiel meistens selbst machen will. Wenn wir da bestehen wollen, müssen wir an die Leistung der Vorwoche gegen den TuS Hoppstädten II anknüpfen.“ Nach deutlichen Niederlagen gegen den SV Buhlenberg II und den TV Hettenrodt gelang zuletzt mit dem 2:2 beim TuS Hoppstädten II der erste Punktgewinn der Saison. Folgt nun der erste Dreier, wäre eine Ausbeute von vier Punkten nach vier Spielen für einen Aufsteiger absolut in Ordnung.

„Dennoch haben wir elf Spieler auf dem Feld, die heiß auf dieses Derby sind und das Spiel gewinnen wollen.“

Rüdiger Heckmann

Helfen könnten dabei die vorhandenen Personalprobleme der SG, deren Trainer Rüdiger Heckmann diese allerdings nicht als Alibi gelten lässt. Er sagt: „Personell sieht es nicht ganz so gut aus, weil Timo Conradt, Marc Müller, Thomas Fischer und Noah Raab fehlen werden. Dennoch haben wir elf Spieler auf dem Feld, die heiß auf dieses Derby sind und das Spiel gewinnen wollen.“

Taktisch haben beide Trainer einen klaren Plan. Michel erklärt: „Wir wollen zunächst defensiv gut stehen und hinten möglichst nichts zulassen. Wenn der SG dann irgendwann die Ideen ausgehen, müssen wir über gute Konter versuchen, unsere Chancen zu bekommen und auch zu nutzen.“

Spieler sind schon die ganze Woche heiß auf das Spiel

Heckmann hingegen, der mit seinem Team solide vier Punkte aus drei Spielen gesammelt hat und sich mit einem Sieg im oberen Drittel festsetzen könnte, will die Partie aktiv in die eigenen Hände nehmen. Er erklärt: „Wir wollen 90 Minuten Tempo machen, den TuS unter Druck setzen und nicht ins Spiel kommen lassen. Man merkt auch schon die ganze Woche, dass die Jungs heiß auf das Derby sind und unbedingt gewinnen wollen. Ich denke aber, dass auch die Gegner auf die Partie heiß sind.“

Die Lunte für ein Feuerwerk scheint also in beiden Lagern gelegt zu sein, und abschließend hat Heckmann noch ein ganz persönliches Highlight. Er sagt: „Ich freue mich übrigens auch auf mein erstes Trainerduell mit meinem alten Weierbacher Mannschaftskollegen Patrick Michel und kenne seine Gefährlichkeit bei Standards. Wir mögen uns und haben uns nach unseren hohen Niederlagen am ersten Spieltag auch telefonisch ausgetauscht und ein wenig getröstet.“ Bleibt abzuwarten, wer von den beiden sympathischen Trainern am Sonntag den Trost des Kollegen benötigt.

Die weiteren Partien der B-Klasse Birkenfeld 2: SC Birkenfeld II – SV Gimbweiler (Sonntag, 12.30 Uhr), SG Berglangenbach/Ruschberg – TuS Hoppstädten II, SV Nohen – TuS Niederbrombach, TuS Leisel – TuS Oberbrombach, SGH Rinzenberg – TV Hettenrodt (alle Sonntag, 15 Uhr).