Zwei Aufsteiger führen die Tabelle nach zwei Spieltagen in der B-Klasse Birkenfeld 2 an. Vor allem der TV Hettenrodt ließ durch seinen 5:0-Sieg im Allewald bei der SG Berglangenbach auhorchen. Spannend und kurios ging es in Leisel zu.

In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 macht Aufsteiger TV Hettenrodt weiter von sich reden. Die Hettenrodter gewann ihr Auswärtspiel bei der SG NBerglangenbach/Ruschberg mit 5:0 und schraubten ihr Torekonto auf satte 14:0 nach zwei Spieltagen. Klar, dass sie weiter die Tabelle anführen. Übrigens vor einem einem weiteren Aufsteiger. Der SV Buhlenberg II gewann 4:1 beim TuS Rötsweiler-Nockenthal.

Dramatisch ging es in Leisel zu, wo Gimbweiler drauf und dran war, seinen ersten Dreier zu holen. Doch in den letzten Minuten machte Leisel aus einem 1:2 noch einen 3:2-Sieg.

SG Berglangenbach/Ruschberg – TV Hettenrodt 0:5 (0:0). Die erste Hälfte war noch ausgeglichen. Berglangenbach arbeitete mehr mit langen Bällen, Hettenrodt versuchte es flach. Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Nach Wiederanpfiff traf Jordan Siewe Ngueguim früh zur Führung für den TVH (49.). Berglangenbach machte hinten auf, um auf den Ausgleich zu drücken. „Wir haben dann die Räume gut genutzt und vier Tore nachgelegt“, sagte Hettenrodts Abteilungsleiter Daniel Schreiber. Philipp Conradt (70.), Tim Schulz (73.), Siewe Ngueguim (82.) und Sebastian Kurz (87.) waren die weiteren Torschützen.

TuS Rötsweiler-Nockenthal – SV Buhlenberg II 1:4 (0:2). „Wir waren knapp am Punktgewinn dran, aber haben Buhlenberg durch Abwehrfehler immer wieder Geschenke gemacht“, sagte Rötsweilers Abteilungsleiter Stefan Schulz. In der 11. Minute traf Niklas Wulff für den SVB zur Führung. Kurz vor der Halbzeitpause legte Olaf Oschatz nach (45.). Der Anschlusstreffer durch Patrick Michel in der 49. Minute brachte dem TuS noch einmal Aufwind. Schulz sagte aber auch: „Die Buhlenberger sind natürlich einen Tick jünger und damit auch fitter bei den heißen Temperaturen gewesen.“ Timo Heub (75.) und Andreas Müller (85.) trafen noch für die Gäste und tüteten deren zweiten Sieg im zweiten Spiel ein..

SV Nohen – TuS Hoppstädten II 0:2 (0:2). Spielerisch überlegene Gäste aus Hoppstädten führten zur Pause dank Toren von Daniel Bücher (38.) und Kevin Fuchs (44.). Beim 0:2 blieb es. „Das Ergebnis geht in Ordnung, auch wenn unser SV gut dagegengehalten hat“, sagte Nohens zweite Vorsitzende Joleen Kohlhaas.

SC Birkenfeld II – SG Idar-Oberstein/Algenrodt 0:0. Die SG Idar-Oberstein/Algenrodt war zwar immer hellwach und spielerisch überlegen, blieb aber torlos – und damit auch erneut sieglos. „In der zweiten Hälfte hätte die SGIO in Führung gehen müssen, scheiterte aber immer wieder an unserem starken Keeper Robin Schmidt“, sagte SCB-Trainer Matthias Wiesen. Die eigenen Konter verblassten meist an Ungenauigkeiten, und so blieb es beim torlosen Remis.

TuS Leisel – SV Gimbweiler 3:2 (0:0). Nach einer torlosen ersten Hälfte wurde es in Leisel turbulent. Zunächst traf Gimbweilers Ruslan Lataev gegen den starken TuS-Keeper Alexander Kunz zum 0:1. Lataev spielte eine halbhohe Flanke von der Grundlinie in den Rückraum. Der Ball wurde unglücklich abgefälscht und landete im Leiseler Tor (50.). Der Treffer gelang dem SV Gimbweiler in Überzahl, weil Leisels Luca Scharold die Gelbe Karte plus sah, also zehn Minuten vom Feld musste. In der 63. Minute glich Fabian Weigelt per Kopf aus. Nach einer Trinkpause in der 70. Minute folgten zwei Schiedsrichterentscheidungen, die Leisels Abteilungsleiter Daniel Brenner zufolge zumindest „unübersichtlich“ gewesen seien: Zunächst wurde dem SV Gimbweiler ein fragwürdiger Elfmeter zugesprochen, den Gimbweilers Marvin Liedke zum 1:2 verwandelte (82.). Dann soll der ausgewechselte Gimbweilerer Spielertrainer Lataev den Schiedsrichter nach der Zeit gefragt haben – und sah die Rote Karte. Von nun an drückten die Leiseler auf den Ausgleich. Till Groß gelang dieser (88.). „Damit gab sich der TuS aber nicht zufrieden“, sagte Brenner. Leisel machte weiter Druck: Tim Bier flankte kurz vor Schluss von der linken Seite, und erneut landete der Ball leicht abgefälscht im Tor (90. +3). Brenner sagte: „Ehrlicherweise muss man sagen, dass auch ein Remis gerecht gewesen wäre.