Mathias Düwel ist im Fußballkreis Birkenfeld viel herumgekommen, und so sind Einschätzungen des Spielertrainers des TuS Niederbrombach immer interessant. In Topspiel-Gast und Aufsteiger TV Hettenrodt sieht Düwel einen Aufstiegsanwärter-
Mit drei Punkten und einem Spiel Rückstand auf Spitzenreiter SG Niederhambach/Schwollen lauert der TuS Niederbrombach auf Platz zwei der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 und freut sich nun auf das Spitzenspiel am Sonntag, 15 Uhr, gegen den TV Hettenrodt.