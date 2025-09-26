Vorgänger sind Vorbilder Trainer Düwel lobt Pascal Stauch und Dennis Lauer 26.09.2025, 14:12 Uhr

i Sebastian Kurz (in blau) und sein TV Hettenrodt müssen am Sonntag im Spitzenspiel beim TuS Niederbombach bestehen. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Mathias Düwel ist im Fußballkreis Birkenfeld viel herumgekommen, und so sind Einschätzungen des Spielertrainers des TuS Niederbrombach immer interessant. In Topspiel-Gast und Aufsteiger TV Hettenrodt sieht Düwel einen Aufstiegsanwärter-

Mit drei Punkten und einem Spiel Rückstand auf Spitzenreiter SG Niederhambach/Schwollen lauert der TuS Niederbrombach auf Platz zwei der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 und freut sich nun auf das Spitzenspiel am Sonntag, 15 Uhr, gegen den TV Hettenrodt.







