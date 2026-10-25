Widerstandsfähigkeit demonstrierte die SG Veitsrodt/Tiefenstein, die sich gegen den TuS Breitenthal auch von einer frühen Roten Karte gegen ihren Keeper nicht beeindrucken ließ. Alle Spitzenmannschaften der B-Klasse Birkenfeld 1 gewannen.
Lesezeit 3 Minuten
Der VfL Weierbach in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 ungeschlagen. Die Mannschaft von Trainer Oliver Kost gewann das Derby beim Bollenbacher SV II sicher mit 5:1. Doch auch die Verfolger ließen nichts anbrennen. Die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt setzte sich beim SV Niederwörresbach II durch, der TuS Kirschweiler dominierte den SV Stipshausen und die Spvgg Teufels bejubelte einen knappen und späten Derbysieg gegen den FC Hennweiler.