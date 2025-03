Einige Derbys standen in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 auf dem Programm. Besonders packend war es in Reiffelbach beim 2:2 gegen den TuS Gangloff.

6:1 und 5:1 – Bavaria Ebernburg und die SG Nordpfalz lassen sich weiter nicht lumpen und führen nahezu im Gleichschritt die Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 an.

FC Bavaria Ebernburg – FC Schmittweiler-Callbach II 6:1 (4:1). „Über die 90 Minuten war es natürlich ein verdienter Sieg für die Ebernburger“, erklärte FCS-Trainer Torben Kemmries und fügte an: „Leider waren bei mir insgesamt fünf Stammspieler nicht dabei, und dann wird es gegen eine Mannschaft wie Ebernburg natürlich schwierig. Wir hatten vor dem 1:3 eine gute Phase mit vielen guten Ballgewinnen, aber leider haben wir daraus zu wenig gemacht. Direkt nach dem 1:3 haben wir uns einen unnötigen Fehler im Spielaufbau geleistet und uns damit eine bessere Ausgangsposition für die zweite Hälfte verbaut.“ Die Tore der Hausherren erzielten Mehmet Karaer (13., 22., 40., 60.), Samim Sidiqi (26.) und Enis Yetgin (66.). Der Ehrentreffer für die Gäste gelang Dominik Fonteyn (38.).

FSV Reiffelbach – TuS Gangloff 2:2 (1:1). „Es war ein kämpferisches und ausgeglichenes Derby“, sagte FSV-Trainer Niklas Becker und ergänzte: „Das Remis geht vollkommen in Ordnung.“ Tore: 1:0 Fatih Suayyiplar (30.), 1:1, 2:2 Samuel Rahn (41., 59.), 2:1 Tim Schiffler (51.).

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III – FSV Rehborn 0:1 (0:1). „Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen tief stehenden und kompakt verteidigenden Gegner“, resümierte FSV-Trainer Manuel Schmidt. Trotz der frühen Führung durch René Schmitt (3.) auf Vorlage von Arez Mahmoudi gelang es dem FSV nicht, Ruhe ins eigene Spiel zu bekommen. „Anders als zuvor war es ein sehr zerfahrenes Spiel von uns. Ohne dem Gegner größere Torchancen zu ermöglichen, war es am Ende ein ungefährdeter Auswärtssieg“, bilanzierte Schmidt.

SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II – VfL Simmertal II 5:0 (3:0). Jan Schloßstein (25.), Oliver Eckert (30.) und Michael Schulz (37.) brachten die SG auf die Siegerstraße. Fabian Kirschbaum (49.) und Schloßstein (88.) erhöhten. „Es war eine von Beginn an einseitige Partie, in der es mit wenigen Ausnahmen nur in eine Richtung ging“, erklärte SG-Trainer Stephan Klein und fügte an: „Ersatzgeschwächte Gäste kämpften tapfer gegen eine von Erstmannschaftspielern verstärkte Fürfelder Zweite. Auch in der Höhe ein völlig verdienter Sieg in einer fairen Partie mit einem guten Schiedsrichter.“

TuS Waldböckelheim II – SG Nordpfalz 1:5 (0:2). „Im Endeffekt war es ein ungefährdeter Sieg für uns“, betonte SG-Trainer Mario Jost und fügte an: „In der ersten Hälfte war es ein sehr körperliches Spiel. Bester Mann auf dem Platz war Waldböckelheims Torhüter Niclas Lange. Bis zum 1:0 hatte er bereits die eine oder andere Chance von uns vereitelt. Mit dem 3:0 war das Spiel aber entschieden. Wenn die Waldböckelheimer mit dieser Mannschaft den Rest der Saison absolvieren, werden sie noch den ein oder anderen Punkt holen.“ Die Tore für die Nordpfälzer schossen Julian Aff (39., 58.), Vitalii Filippov (51.), Levi Luy (84.) und der Waldböckelheimer Finn Unger (31.) mit einem Eigentor. Ins richtige Tor traf für den TuS Fabian Fey (71.).

SG Disibodenberg – SG Hochstetten/Nußbaum 2:1 (1:0). „Die erste Hälfte war sehr zäh, da wir nicht so gut ins Spiel kamen und es uns selbst schwer gemacht haben“, sagte Disibodenberg-Trainer Tim Kreuscher. Das 1:0 für die Gastgeber erzielte Matteo Schäfer (40.). Die zweite Hälfte wurde aus Gastgeber-Sicht besser. Die Disibodenberger investierten mehr und fingen an, einfachen Fußball zu spielen. Maxi Höhn (58.) erhöhte. Viel ließen die Platzherren nicht zu, doch nach dem 1:2 von Sean Müller (69.) wurde es noch einmal spannend. „Alles in allem haben wird uns den Sieg verdient“, befand Kreuscher.