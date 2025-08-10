Der VfL Sponheim dominiert weiter die B-Klasse Bad Kreuznach 2 mit zweistelligen Siegen. Julian Schauß glänzte dabei mit vier Toren. Auf anderen Plätzen ging es deutlich spannender zu.

Das gelingt auch nur selten in der Vereinsgeschichte. Der VfL Sponheim gewann seine ersten beiden Saisonspiele in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 zweistellig. Auf ein 10:0 in Bad Sobernheim folgte nun ein 12:2 gegen die SG Meisenheim III. Die Bad Sobernheimer Zweite trat dieses Mal nicht an, verzichtete aus Personalmangel auf die Austragung des Derbys bei der SG Disibodenberg. Die Punkte gehen an den Kontrahenten.

FC Schmittweiler-Callbach II – Kreuznacher Kickers 2:2 (1:1). „Es war von beiden Mannschaften kein schönes Fußballspiel, was natürlich auch den hohen Temperaturen geschuldet war“, sagte FCS-Trainer Torben Kemmries und fügte an: „Wir haben im gesamten Spiel keine Sicherheit in unser Passspiel gebracht und hatten deswegen auch oft zu einfache Ballverluste, die dann in der zweiten Hälfte zu drei, vier gefährlichen Situationen für die Kickers geführt haben. Am Ende war es ein gerechtes Unentschieden. Wir hatten noch vier richtig gute Möglichkeiten, aber die Kickers auch.“ Das Remis für die Gastgeber sicherte in der 90. Minute Murat Yasar, der Trainer der FCS-Ersten, mit seinem Treffer ab. Andreas Gros (10.) hatte die Gastgeber in Führung gebracht. Francesco Armbrüster (29.) und Shawn-Maurice Büttenbender (57.) trafen für die Kickers.

FSV Rehborn – SG Waldlaubersheim/Gutenberg 3:3 (3:1). Beide Teams agierten auf Augenhöhe. FSV-Trainer Manuel Schmidt berichtete: „Wir sind einen Tick besser ins Spiel reingekommen. Leider haben wir bei einem Freistoß ein bisschen geschlafen und das 1:1 gefangen. Danach hatten wir ein paar mehr Anteile.“ Trotz eines Platzverweises kurz vor der Pause gingen die Gastgeber mit einem 3:1 in die Halbzeit. „Danach wurde es etwas hektisch, und wir haben zweimal eine Zehn-Minuten-Strafe bekommen. So mussten wir dann das 3:3 hinnehmen. Den Punkt haben wir uns trotzdem hart erarbeitet und verdient“, bilanzierte Schmidt. Tore: 1:0, 2:1 René Schmitt (15., 28.), 1:1 Timo Dreßler (17.), 3:1 Arez Mahmoudi (42.), 3:2 Tim Schön (65.), 3:3 Lukas Schön (69.).

TuS Gangloff – SG Nordpfalz II 5:1 (3:1). Maßgeblich für den Sieg waren die Treffer von Luca Edinger, Samuel Rahn (2) und Philipp Rahn (2). Bei den Nordpfälzern traf Bastian Eid per Elfmeter. „Das war ein sehr faires Spiel“, betonte TuS-Trainer Jan Riemenschnitter und ergänzte: „Die SG Nordpfalz überließ uns den Ball. Je länger das Spiel dauerte, desto mehr Strafraumaktionen haben wir erspielt. Der Sieg war absolut verdient.“

FSV Reiffelbach – FSV Bretzenheim 3:4 (1:3). Die Tore der Heimelf erzielten Tim Schiffler (2) und Fatih Suayyiplar. Für die Bretzenheimer trafen Michael Bischof (4.), Nico Wolf (11.), Khalil Hoseini (13.) und Matthias Münch (72.). „Wir haben leider zu einfache Fehler gemacht, die bestraft wurden“, resümierte der Reiffelbacher Trainer Niklas Becker und befand: „Der FSV Bretzenheim hat das Spiel knapp, aber verdient gewonnen.“

TSV Hargesheim II – TSV Langenlonsheim/Laubenheim 1:1 (0:1). Maurice Wingenter brachte die Gäste in der 38. Minute in Führung. Nach der Pause war Nico Kihm (48.) zur Stelle und glich für die Hargesheimer aus. „Der Gast war in der ersten Hälfte besser, wir in der zweiten. Eigentlich schade, dass wir aufgrund unserer Steigerung nur einen Punkt geholt haben“, sagte Ralf Erbach, Abteilungsleiter der Hargesheimer.

VfL Sponheim – SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III 12:2 (7:1). In die Torjägerliste der Sponheimer durften sich Julian Schauß (11., 15., 33., 51.), Marvin Mate (13.), Kaan Ok (37., 41., 87.), Randy Mehler (39.), Murat Üydül (61.), Max Zimmermann (78.) und Robin Reinhard (90.) eintragen lassen. Für die Meisenheimer waren Nils Michel (29.) und Marcel Lörsch (46.) erfolgreich. „Die Sponheimer waren uns vom Spielerischen und vom Tempo her überlegen, und das Ergebnis war dann auch verdient“, erklärte SGM-Co-Trainer Christian Schneider. Er fügte an: „Dennoch hatten wir immer wieder gute Aktionen. Das Ergebnis spricht allerdings Bände.“