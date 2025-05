Torlos endete das Spitzenspiel der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 zwischen dem FC Bavaria Ebernburg und der SG Nordpfalz. Die Ebernburger bleiben damit ungeschlagen und haben alle Chancen auf die Meisterschaft. Sieben Punkte aus drei ausstehenden Spielen würden zum Titelgewinn reichen.

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III – VfL Simmertal II 4:1 (0:1). Die Tore für die Hausherren schossen Yannik Sutor (35.), Justus Poli (63.), Sven Sutor (74.) und Maximilian Malina (85.). Das VfL-Ehrentor gelang Tom Henrich (35.). „Die erste Hälfte war ziemlich ausgeglichen“, sagte SG-Trainer Florian Koch und fügte an: „Insgesamt war es sehr zerfahren und ruppig. Die zweite Hälfte war dann ziemlich viel Chaos mit drei Elfmetern, jeweils einem verschossenem auf jeder Seite. Der Sieg war hinten raus dann auch verdient, da wir uns aufs Fußballspielen konzentriert haben und Simmertal zu viel mit sich selbst und dem Schiedsrichter gehadert hat.“

SG Hochstetten/Nußbaum – FC Schmittweiler-Callbach II 1:1 (1:0). Jannik Grießhaber (21.) brachte die Hausherren in Front. Das 1:1 erzielte Dominik Fonteyn (63.). „Am Ende war es ein faires Remis“, resümierte SG-Trainer Kevin Schmäler und ergänzte: „Beide Mannschaften haben wenig für die Offensive getan.“

FC Martinstein – FSV Rehborn 3:4 (0:3). „Die erste Hälfte war eine sehr ordentliche, engagierte und souveräne Leistung von uns“, erklärte FSV-Trainer Manuel Schmidt. „Wir hatten Spiel und Gegner im Griff.“ Kurz nach der Pause ließ der FSV die Chance zum 4:0 liegen und brach danach ein. „Durch drei krasse individuelle Fehler haben wir den Gegner innerhalb von 15 Minuten wieder ins Spiel kommen lassen. Am Ende haben wir es geschafft, uns zusammenzureißen, und haben das 4:3 erzielt und über die Runden gebracht. Kompliment an den FC Martinstein, der eine brutale Mentalität an den Tag gelegt hat.“ Tore: 0:1 Lukas Münz (27.), 0:2, 0:3 Amadou Bah (32., 37.), 1:3 Narcis Scrimint (60.), 2:3, 3:3 Andrei Moza (63., 75.), 3:4 Steven Urbansky (86.).

FC Bavaria Ebernburg – SG Nordpfalz 0:0. „Es war ein Fußballspiel mit viel Tempo“, sagte SG-Trainer Mario Jost und fügte an: „Fußballerisch sicherlich keine Glanzleistung, da können beide Mannschaften mehr. Aber man hat eben gesehen, dass zwei Mannschaften auf Augenhöhe gegeneinander gespielt haben. Im Endeffekt ist das Unentschieden auch das richtige Ergebnis.“ Die Nordpfälzer hatten die Mehrzahl an Chancen, die Ebernburger die besseren. Dass keine Treffer fielen, lag auch an den beiden sehr guten Tormännern Benjamin Groß (Ebernburg) und Markus Wolf. „Wir müssen das jetzt so hinnehmen. Hinten raus sind wir noch mal voll ins Risiko gegangen und hatten auch noch die ein oder andere Chance. Es ist uns aber nicht gelungen, das 1:0 zu schießen, und damit bleibt in der Tabelle alles so, wie es vor dem Spiel war“, bilanzierte Jost.