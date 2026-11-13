Auch die B-Klassen-Fußballer starten in die Rückrunde. Bei vielen Teams stehen noch drei Siege bis zur Winterpause auf der Agenda. Einen Rückschlag gab es für Herbstmeister SG Hochstetten.
Lesezeit 4 Minuten
Auf dem Platz läuft es für die SG Hochstetten/Nußbaum wie am Schnürchen. Doch sobald Spielertrainer Cenk Ceylan zum Training bittet, sieht die Welt anders aus. Ausgerechnet beim souveränen Herbstmeister der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 fehlt es an Spielern und offenbar auch an der nötigen Einstellung.