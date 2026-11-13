Auch die B-Klassen-Fußballer starten in die Rückrunde. Bei vielen Teams stehen noch drei Siege bis zur Winterpause auf der Agenda. Einen Rückschlag gab es für Herbstmeister SG Hochstetten.

Auf dem Platz läuft es für die SG Hochstetten/Nußbaum wie am Schnürchen. Doch sobald Spielertrainer Cenk Ceylan zum Training bittet, sieht die Welt anders aus. Ausgerechnet beim souveränen Herbstmeister der Fußball-

fehlt es an Spielern und offenbar auch an der nötigen Einstellung.