Probleme der SG Hochstetten
Torjäger Nick Grimm fehlt dem Herbstmeister lange
Die SG Hochstetten ist Tabellenführer, hat aber derzeit mit Personalproblemen zu kämpfen, vor allem im Training.
Die SG Hochstetten ist Tabellenführer, hat aber derzeit mit Personalproblemen zu kämpfen, vor allem im Training.
Edgar Daudistel

Auch die B-Klassen-Fußballer starten in die Rückrunde. Bei vielen Teams stehen noch drei Siege bis zur Winterpause auf der Agenda. Einen Rückschlag gab es für Herbstmeister SG Hochstetten.

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Auf dem Platz läuft es für die SG Hochstetten/Nußbaum wie am Schnürchen. Doch sobald Spielertrainer Cenk Ceylan zum Training bittet, sieht die Welt anders aus. Ausgerechnet beim souveränen Herbstmeister der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 fehlt es an Spielern und offenbar auch an der nötigen Einstellung.
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B-Klasse (Bad Kreuznach)Sport

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