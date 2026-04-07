Der Kampf um den zweiten Platz in der B-Klasse Birkenfeld 2 hat sich nach dem 7:2-Sieg des SV Gimbweiler gegen den TuS Leisel derart zugespitzt, dass am Mittwoch in Niederbrombach ein „Hopp-oder-top-Spiel angepfiffen wird.
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Mit einem 7:2-Heimsieg gegen den TuS Leisel hat der SV Gimbweiler dafür gesorgt, dass am Mittwoch in der B-Klasse Birkenfeld 2 eine Partie mit ganz seltener Prägung auf dem Programm steht. Um 19 Uhr empfängt der TuS Niederbrombach den SV Gimbweiler. Ex-Bayern-Trainer Louis van Gaal würde von einem Spiel gesprochen haben, bei dem es um „Tod oder Gladiolen“ geht.