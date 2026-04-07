SV Gimbweiler gastiert Tod oder Gladiolen beim TuS Niederbrombach Sascha Nicolay 07.04.2026, 12:33 Uhr

i Alles oder nichts heißt es am Mittwoch für Trainer Mathias Düwel und seinen TuS Niederbrombach. Der Verlierer des Duells mit dem SV Gimbweiler isst wohl raus aus dem Aufstiegsrennen. Stefan Ding

Der Kampf um den zweiten Platz in der B-Klasse Birkenfeld 2 hat sich nach dem 7:2-Sieg des SV Gimbweiler gegen den TuS Leisel derart zugespitzt, dass am Mittwoch in Niederbrombach ein „Hopp-oder-top-Spiel angepfiffen wird.

Mit einem 7:2-Heimsieg gegen den TuS Leisel hat der SV Gimbweiler dafür gesorgt, dass am Mittwoch in der B-Klasse Birkenfeld 2 eine Partie mit ganz seltener Prägung auf dem Programm steht. Um 19 Uhr empfängt der TuS Niederbrombach den SV Gimbweiler. Ex-Bayern-Trainer Louis van Gaal würde von einem Spiel gesprochen haben, bei dem es um „Tod oder Gladiolen“ geht.







Artikel teilen

Artikel teilen