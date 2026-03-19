SGIO bezwingt SV Nohen 5:1 Timo „Kiki“ Conradt schlägt in einer Minute doppelt zu Sascha Nicolay 19.03.2026, 13:50 Uhr

i SGIO-Trainer Rüdiger Heckmann sah einen 5:1-Sieg seiner Mannschaft beim SV Nohen. Hähn Joachim. Joachim Hähn

In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 gewann die SG Idar-Oberstein mit 5:1. Timo Conradt überragte mit einem Doppelschlag. Die SGIO bleibt im Aufstiegsrennen.

In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 hat die SG Idar-Obestein/TSG/Algenrodt ihre Mittwoch-Hausaufgabe erfüllt und bei Abstiegskandidat SV Nohen klar gewonnen. 5:1 (2:0) hieß es am Ende für die Mannschaft von Trainer Rüdiger Heckmann, die damit nun eines von drei Teams ist, die in der Tabelle mit 33 Punkten auf Rang zwei stehen und die Aufstiegsspiele zur A-Klasse fest im Visier haben.







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