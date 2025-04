Ein Kellerduell steht in de B-Klasse Birkenfeld 1 im Tiefensteiner Staden auf dem Programm. Der TuS Tiefenstein empfängt den sechs Punkte besseren SV Stipshausen.

In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 ist der TuS Tiefenstein nach sechs Niederlagen in Folge auf den vorletzten Platz abgerutscht. Natürlich möchten die Tiefensteiner wieder runter von diesem gefährlichen Rang. Gegen den SV Stipshausen bietet sich am Sonntag (15 Uhr) zu Hause die Chance, zumindest mit dem diesmal spielfreien SV Göttschied nach Punkten gleichzuziehen.

Thomas Wiedemann war von Anfang an klar, dass es schwierig werden würde, den TuS Tiefenstein in der Klasse zu halten. Deshalb ist der Coach der Stadener auch nicht übermäßig angespannt. Trotzdem betont er: „Wir brauchen jetzt Punkte. Es zählt jeder Sieg.“ Gegen den SV Stipshausen, der nur sechs Zähler mehr auf dem Konto hat und sich deshalb selbst noch nicht als gerettet ansehen darf, ist so ein Dreier für die Tiefensteiner drin.

Drei Punkte auf Göttschied aufholen

Das sieht auch Wiedemann so und stellt fest: „Das sind die Spiele, wo für uns die Punkte liegen, die zu sammeln sind.“ Der Trainer geht durchaus optimistisch in die Partie und ist auch zuversichtlich, am Ende der Saison die Klasse zu halten. Seine Mannschaft lässt ihn positiv nach vorne blicken, denn die lässt sich nämlich nicht hängen. „Natürlich ist bei unserem Altersschnitt und der dünnen Spielerdecke viel Aufbauarbeit nötig, aber der Wille bei den Jungs ist klar erkennbar. Wir wollen die Klasse halten“, sagt Wiedemann.

Die Chancen stehen übrigens auch tabellarisch gar nicht schlecht. Drei Punkte hat der TuS nur Rückstand auf den Vorletzten SV Göttschied und zudem zwei Spiele weniger bestritten. Das direkte Duell mit dem Überraschungs-Abstiegskandidaten steht auch noch aus. Am Ostersamstag ist es soweit. Wiedemann hat diese Partie durchaus im Blick und sagt: „Es wäre super für uns, wenn wir punktgleich in das Spiel in Göttschied gehen könnten.“

Außerdem spielen: SG Kirn/Kirn-Sulzbach II – FC Hennweiler (Sonntag, 13 Uhr), Spvgg Hochwald – TV Grumbach, SG Rhaunen/Bundenbach – SV Oberhausen II, Spvgg Teufelsfels – TuS Breitenthal (alle Sonntag, 15 Uhr).