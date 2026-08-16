VfL Weierbach siegt weiter Teufelsfelser Nick Schneider glückt 18-Minuten-Hattrick Malin Franke 16.08.2026, 20:12 Uhr

i Jannik Peitz (am Ball) gelangen beim 3:2-Sieg der SG Bergen/Berschweiler in Allenbach alle drei Tore. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Der VfL Weierbach gewinnt in der B-Klasse Birkenfeld 1 einfach weiter, diesmal beim FC Hennweiler. Erwartungsgemäß ist auch der TuS Kirschweiler gut in die Runde gekommen. Dreifachtorschützen hatte der Spieltag gleich drei zu bieten.

Der VfL Weierbach hat auch die Hürde Hennweiler genommen und steht nun bei makellosen neun Punkten nach drei Spieltagen in der B-Klasse Birkenfeld 1. Ebenfalls nur Siege verzeichneten bisher auch der SV Göttschied und die Spvgg Teufelsfels, die allerdings erst zweimal antraten, sowie der TuS Kirschweiler, der seine erste Saisonpartie bestritt und der zweiten Mannschaft des Bollenbacher SV dabei keine Chance ließ.







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