Hochwald siegt in Unterzahl Teufelsfelser Kevin Schneider schnürt einen Viererpack Malin Franke 19.10.2025, 20:45 Uhr

i Eine spannende Partie lieferten sich der VfL Weierbach und der TuS Breitenthal (blaue Trikots). Die beiden Mannschaften trennten sich mit einem 2:2. Sabine Greber-Maier

Selbst Unterzahl nach einer Gelb-Roten Karte konnte die Spvgg Hochwald nicht bremsen. Sie kämpfte die SG Perlbachtal nieder und tat so der Spvgg Teufelsfels einen Gefallen.

Die Spvgg Teufelsfels ist der große Gewinner des Spieltags in der B-Klasse Birkenfeld 1. Während die Verfolger nicht gewannen, feierten die Teufelsfelser einen Heimsieg und führen die Tabelle derzeit mit fünf Punkten Vorsprung auf den TuS Breitenthal an, der beim VfL Weierbach nicht über ein Unentschieden hinauskam.







