Gibt es in der B-Klasse Birkenfeld 1 am Sonntag einen neuen Tabellenührer? Wenn sich der TuS Breitenthal in Veitsrodt keine Blöße gibt, dann nicht. In Staffel 2 wird es Hoppstädten und Hettenrodt spannend.
Lesezeit 2 Minuten
Zwei Spitzenspiele prägen den Spieltag in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1. In Staffel 2 steht ein Verfolgerduell im Mittelpunkt.Eine schwierige Aufgabe wartet auf den Tabellenführer. Der TuS Breitenthal gibt am Sonntag (15 Uhr) seine Visitenkarte in Veitsrodt bei der SG Veitsrodt/Tiefenstein ab.