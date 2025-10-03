Spannende B-Klasse Birkenfeld Teufelsfels fordert den SV Göttschied im Spitzenspiel 03.10.2025, 15:58 Uhr

i Während die SG Bergen (in rot) beim FC Hennweiler eine komplizierte Aufgabe lösen muss, hat der SV stipshausen (in schwarz) gute Chancen auf drei Heimpunkte gegen den Bollenbacher SV II. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Gibt es in der B-Klasse Birkenfeld 1 am Sonntag einen neuen Tabellenührer? Wenn sich der TuS Breitenthal in Veitsrodt keine Blöße gibt, dann nicht. In Staffel 2 wird es Hoppstädten und Hettenrodt spannend.

Zwei Spitzenspiele prägen den Spieltag in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1. In Staffel 2 steht ein Verfolgerduell im Mittelpunkt.Eine schwierige Aufgabe wartet auf den Tabellenführer. Der TuS Breitenthal gibt am Sonntag (15 Uhr) seine Visitenkarte in Veitsrodt bei der SG Veitsrodt/Tiefenstein ab.







