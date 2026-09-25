Spitzenspiel in Planig
Tabellenführung ist für Rehborner schöne Momentaufnahme
Die SG Hochstetten/Nußbaum (schwarze Trikots) kassierte in Winterbach ihre erste Saisonniederlage. Wie sie die verdaut hat, wird
Die SG Hochstetten/Nußbaum (schwarze Trikots) kassierte in Winterbach ihre erste Saisonniederlage. Wie sie die verdaut hat, wird sich zu Hause gegen die SG Soonwald II zeigen.
Michael Ottenbreit

Nach der SG Hochstetten hat auch der VfL Rüdesheim II seine weiße Weste eingebüßt. Es bleibt also spannend in den B-Klassen, in denen auch am Wochenende wieder Spitzenspiele anstehen.

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„Wer einmal da vorne dabei ist, möchte am Ende auch ganz vorne dabei sein“, spricht Manuel Schmidt, der Trainer des FSV Rehborn, vor dem Spitzenspiel der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 Klartext. Der FSV Rehborn führt die Staffel derzeit an, am Samstag geht es zur TSG Planig, die als Dritter ein direkter Verfolger ist.
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B-Klasse (Bad Kreuznach)Sport

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