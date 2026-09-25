Nach der SG Hochstetten hat auch der VfL Rüdesheim II seine weiße Weste eingebüßt. Es bleibt also spannend in den B-Klassen, in denen auch am Wochenende wieder Spitzenspiele anstehen.
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„Wer einmal da vorne dabei ist, möchte am Ende auch ganz vorne dabei sein“, spricht Manuel Schmidt, der Trainer des FSV Rehborn, vor dem Spitzenspiel der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 Klartext. Der FSV Rehborn führt die Staffel derzeit an, am Samstag geht es zur TSG Planig, die als Dritter ein direkter Verfolger ist.