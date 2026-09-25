Nach der SG Hochstetten hat auch der VfL Rüdesheim II seine weiße Weste eingebüßt. Es bleibt also spannend in den B-Klassen, in denen auch am Wochenende wieder Spitzenspiele anstehen.

„Wer einmal da vorne dabei ist, möchte am Ende auch ganz vorne dabei sein“, spricht Manuel Schmidt, der Trainer des FSV Rehborn, vor dem Spitzenspiel der Fußball-

Klartext. Der FSV Rehborn führt die Staffel derzeit an, am Samstag geht es zur TSG Planig, die als Dritter ein direkter Verfolger ist.