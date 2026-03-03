Macht der Flex-Spielbetrieb Sinn? Gibt es genügend Schiedsrichter? Und spielt die zweite Mannschaft weiter vor der ersten? SWFV-Vizepräsident Lothar Renz nimmt Stellung zur Ligenreform und speziell zur künftigen B-Klasse.
Die Spielklassenreform, die der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) zur übernächsten Saison umsetzen möchte, hat die wohl entscheidende Hürde genommen. Die Vereine haben ihr nämlich zugestimmt. 79,5 der Klubs, die an den Regionalkonferenzen teilgenommen haben, reckten den Daumen nach oben.