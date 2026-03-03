Unterste Spielklasse im Fokus SWFV-Vizepräsident stellt sich Fragen zur Ligenreform Sascha Nicolay 03.03.2026, 14:37 Uhr

i Gibt es auch in Zukunft Gespanne in der Bezirksliga? Wenn ja, dann könnte es bei der Besetzung der B-Klassen eng werden. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Macht der Flex-Spielbetrieb Sinn? Gibt es genügend Schiedsrichter? Und spielt die zweite Mannschaft weiter vor der ersten? SWFV-Vizepräsident Lothar Renz nimmt Stellung zur Ligenreform und speziell zur künftigen B-Klasse.

Die Spielklassenreform, die der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) zur übernächsten Saison umsetzen möchte, hat die wohl entscheidende Hürde genommen. Die Vereine haben ihr nämlich zugestimmt. 79,5 der Klubs, die an den Regionalkonferenzen teilgenommen haben, reckten den Daumen nach oben.







