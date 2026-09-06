Erste Winterbacher Niederlage SVW-Zweite macht in Pfaffen-Schwabenheim keinen Stich Florian Unckrich 06.09.2026, 21:31 Uhr

i Symbolbild dpa

Die SG Hochstetten/Nußbaum verfolgte den sechsten Spieltag von der Couch aus und erlebte zu ihrer eigenen Überraschung, dass sowohl der zweitplatzierte SV Winterbach II als auch der drittplatzierte TSV Hargesheim II Federn ließen.

Der SV Winterbach II musste nach vier Startsiegen in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 erstmals das Spielfeld als Verlierer verlassen. In Pfaffen-Schwabenheim ging es hoch her. In Unterzahl kassierten die Winterbacher schließlich eine 0:3-Niederlage.







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