Erste Winterbacher Niederlage
SVW-Zweite macht in Pfaffen-Schwabenheim keinen Stich
Symbolbild
Symbolbild
dpa

Die SG Hochstetten/Nußbaum verfolgte den sechsten Spieltag von der Couch aus und erlebte zu ihrer eigenen Überraschung, dass sowohl der zweitplatzierte SV Winterbach II als auch der drittplatzierte TSV Hargesheim II Federn ließen.

Lesezeit 3 Minuten
Der SV Winterbach II musste nach vier Startsiegen in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 erstmals das Spielfeld als Verlierer verlassen. In Pfaffen-Schwabenheim ging es hoch her. In Unterzahl kassierten die Winterbacher schließlich eine 0:3-Niederlage.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

B-Klasse (Bad Kreuznach)Sport

Top-News aus dem Sport