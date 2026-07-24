Ab in die A-Klasse wollen sich in dieser Saison mindestens acht Mannschaften der B-Klasse Birkenfeld 2 machen. Das Problem: Es gibt zunächst einmal nur sechs Tickets. Könnte eine packende Runde werden.
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Im Vergleich zur vergangenen Runde startet die B-Klasse Birkenfeld 2 mit vier neuen Mannschaften, aber nur drei neuen Vereinen in die Saison. Wie es dazu kommt, ist natürlich klar: Die SG Niederhambach/Schwollen ist wieder vertreten – nach dem Aufstieg ihrer ersten Mannschaft in die A-Klasse nun aber mit der „Zweiten“.