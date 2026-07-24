B-Klasse BIR 2 wird packend SV Weiersbach und SV Gimbweiler sind die Über-Favoriten Sascha Nicolay 24.07.2026, 14:53 Uhr

i Ruslan Lataev (mit gestrecktem Bein) möcchte den SV Gimbweiler als Spielertrainer in die A-Klasse führen. Ein Konkurrent ist auch diesmal wieder der TuS Leisel. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Ab in die A-Klasse wollen sich in dieser Saison mindestens acht Mannschaften der B-Klasse Birkenfeld 2 machen. Das Problem: Es gibt zunächst einmal nur sechs Tickets. Könnte eine packende Runde werden.

Im Vergleich zur vergangenen Runde startet die B-Klasse Birkenfeld 2 mit vier neuen Mannschaften, aber nur drei neuen Vereinen in die Saison. Wie es dazu kommt, ist natürlich klar: Die SG Niederhambach/Schwollen ist wieder vertreten – nach dem Aufstieg ihrer ersten Mannschaft in die A-Klasse nun aber mit der „Zweiten“.







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