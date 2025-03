Wenn früher der SV Weiersbach auf den TuS Hoppstädten traf, dann herrschte Ausnahmezustand in Hoppstädten-Weiersbach. Ganz so brisant sind die Lokalduelle im Doppelort heute nicht mehr. Schon alleine deshalb nicht, weil schon lange nicht mehr die ersten Mannschaften beider Vereine – und schon gar nicht auf Spitzenniveau in der Landesliga – aufeinandergetroffen sind. Aber besonders ist das Derby noch immer. Am Sonntag (15 Uhr) ist es wieder so weit. Auf seinem Langenfeld empfängt der SV Weiersbach den TuS Hoppstädten II in der B-Klasse Birkenfeld 2.

Natürlich steht dieses Derby im Mittelpunkt des Spieltags dieser spannenden Liga. Nicht nur wegen der Rivalität beider Vereine, sondern auch, weil es das Top-Spiel am Wochenende in der B-Klasse 2 ist. Immerhin ist es das Duell des Tabellen-Zweiten (SV Weiersbach) mit dem Fünften (TuS Hoppstädten II). Fünf Punkte trennen beide Teams, und zumindest für den SVW geht es außer um Derby-Meriten auch noch mindestens um das Erreichen der Aufstiegsspiele, wenn nicht sogar um die Meisterschaft.

Nur ein Punkt Rückstand auf die SG Unnertal

Für Timo Blinn sind aber weder Derby-Charakter noch Aufstiegschancen wichtig. „Für mich ist es ein Spiel, wie jedes andere“, sagt der Trainer des SV Weiersbach und stellt zudem glaubhaft in Abrede, sich allzu sehr mit Tabelle und Aufstiegsambitionen zu beschäftigen. „Wir schauen von Spiel zu Spiel. Das ist unser Weg“, betont er und fügt hinzu: „Ich denke nie an die nächste Partie, sondern daran, dass wir in der Begegnung, die gerade ansteht, alles geben.“

Die Weiersbacher sind zweifellos mit dieser Herangehensweise bisher bestens gefahren. Mit zwölf Siegen, einem Remis und nur drei Niederlagen rangieren sie nur einen Zähler hinter Spitzenreiter SG Unnertal, der allerdings eine Partie weniger bestritten hat. Es gäbe also schon Gründe, sich ein wenig mit der A-Klasse zu beschäftigen.

Blinn hat freilich jetzt nur das Spiel gegen den TuS Hoppstädten II im Blick. Der Coach weiß natürlich, dass nicht jeder Fußball-Interessierte in Hoppstädten-Weiersbach das Lokalduell so nüchtern normal sieht, wie er selbst. „Für viele ist das Spiel natürlich schon besonders wichtig“, räumt er ein und ist sich sicher: „Es werden bestimmt auch ein paar Zuschauer mehr zu uns auf den Langenfeld kommen. Das Derby lockt schon.“

Dass seine Spieler wegen des gesteigerten Interesses nervöser sein könnten, glaubt Blinn nicht. Er sagt: „Es ist eher besondere Motivation, gerade für unsere jungen Spieler, für die es das erste Derby ist.“ Auf jeden Fall möchte der Trainer, dass seine Mannschaft hoch konzentriert und motiviert ans Werk geht. „Ich erwarte mir, dass wir strukturiert und mit klarer Linie spielen, und dass wir unsere Chancen effektiv nutzen.“ Um dann den Derbysieg gegen den Rivalen zu feiern.

