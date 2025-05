In der B-Klasse Birkenfeld 2 hat das Führungsduo die nächsten Dreier eingefahren. Die SG Unnertal gewann 3:0, der SV Weiersbach gar 9:1.

Einen Schritt in Richtung Klassenverbleib hat der Bollenbacher SV II gemacht. Er setzte sich im Kellerduell gegen den FC Brücken II durch und ist jetzt Vorletzter. Die Brückener haben die Rote Laterne in der Hand.

Bollenbacher SV II – FC Brücken II 3:0 (0:0). Überlegene Gastgeber nutzten ihre großen Spielanteile erst in der zweiten Hälfte zu klaren Torchancen. Nach einem Freistoß traf Brückens Mahamed Abdullaahi zunächst in das eigene Tor (48.). „Danach war das Spiel ausgeglichen“, so BSV-Trainer Lars Mildenberger. Auch der zweite Treffer entstand nicht aus dem Spiel heraus: In der 72. Minute verwandelte BSV-Keeper Patrick Gilcher einen Foulelfmeter. Eine schöne Kombination veredelte Dominic Lars Gee kurz vor Schluss zum 3:0-Endstand (90.).

SG Unnertal – SC Birkenfeld II 3:0 (3:0). Die SG Unnertal setzte sich souverän durch. Bereits in der 5. Minute schoss Nils Brunk den Führungstreffer. Aaron Petry erhöhte noch vor der Pause mit seinen beiden Treffern auf 3:0 (36., 45.). In der zweiten Hälfte dominierte die SG Unnertal weiterhin das Spielgeschehen. „Wir konnten jedoch trotz zahlreicher Chancen gegen die tief stehenden Gäste keine weiteren Tor erzielen“, sagte Unnertals Abteilungsleiter Luca Schäfer.

SV Weiersbach – SG Berglangenbach/Ruschberg 9:1 (4:1). Der SV Weiersbach gewann deutlich gegen überforderte Gäste. Tim Ackermann (2., 44., 90. +3), Alex Merker (13.), Max Merker (16., 86.), Nico Ackermann (55.), Alex Welsch (78.) und Andrew Wuebold (79.) schossen die Tore für den SVW. Auch das einzige Tor der Gäste schoss wohl auch ein Weiersbacher: Nach einer Flanke der SG in den Strafraum landete der Ball nach viel Tumult im Weiersbacher Tor (16.), wobei nicht sicher ist, welcher Weiersbacher Kopf als letztes am Ball war.

TuS Leisel – TuS Niederbrombach 1:2 (0:1). Eine solide Abwehrleistung und ein starker Dennis Lauer sicherten dem TuS Niederbrombach am Ende den Sieg in Leisel. „Wir haben uns in unserem Spiel nach vorne etwas schwergetan“, sagte Leisels Abteilungsleiter Daniel Brenner. Die Gäste wiederum suchten und fanden immer wieder Lauer. Der setzte sich in der 32. Minute gegen drei Gegenspieler durch und verwandelte zum 1:0. Zum 1:1 nutzte Fineas Allnoch ein Missverständnis in der Niederbrombacher Abwehr aus, bei dem der Niederbrombacher Libero seinen eigenen Abwehrspieler aus nächster Nähe abschoss. Allnoch schlug zu (50.). Ein weiterer Treffer von Lauer sorgte am Ende für den Sieg (70.). Auch, weil Niederbrombachs Torwart Daniel Schimanski in der Nachspielzeit einen gefährlichen Kopfball von Till Groß über die Latte lenkte.

SGH Rinzenberg – SV Nohen 1:3 (1:3). Den Gäste aus Nohen gelang ein Blitzstart: Nach zwei Minuten schoss Maik Kohlhaas den Führungstreffer. Nur zehn Minuten später erhöhte Alex Knaub auf 2:0 (12.). „Erst nach dem 0:2 haben wir besser ins Spiel gefunden“, so Rinzenbergs stellvertretender Abteilungsleiter André Köhler. Kai Chmielewski schoss folgerichtig den Anschlusstreffer (21.). Kurz vor der Halbzeitpause folgte das aus Rinzenberger Sicht bittere 1:3 durch Patrick Kowalczyk (45. +2), das gleichzeitig den Endstand markierte. Köhler sagte: „In Halbzeit zwei verteidigten die Nohner aufopferungsvoll die Führung und entschieden am Ende die Partie verdient für sich.“

VfL Weierbach – SG Niederhambach/Schwollen 3:0 (2:0). Überlegene Weierbacher gingen früh durch Tore von Stefan Schlosser (17.) und Georg Hamelmann (21.) in Führung. „In der ersten Halbzeit waren wir deutlich besser. Wir hätten bestimmt schon 4:0 führen können“, sagte VfL-Trainer Oliver Kost. In Halbzeit zwei kamen die Gäste aus Niederhambach und Schwollen etwas besser in die nun etwas ausgeglichenere Partie. Dennoch gelang Schlosser in der 58. Minute ein weiterer Treffer.