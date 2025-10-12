Ihren zweiten Saisonsieg in der B-Klasse Birkenfeld 2 bejubelte die SG Bergen/Berschweiler gegen die SG Veitsrodt/Tiefenstein. Ebenfalls einen klasse Kampf lieferte der SV Stipshausen ab. Ein 2:1 gegen den FC Hennweiler sprang heraus.

Die SG Bergen/Berschweiler hat in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 für die Überraschung des Tages gesorgt und mit einem 2:1 gegen die SG Veitsrodt/Tiefenstein ihren zweiten Sieg der Saison gelandet.

An der Spitze feierten die Spvgg Teufelsfels, die SG Perlbachtal und der SV Göttschied Kantersiege.