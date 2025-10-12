Bergen schlägt Veitsrodt
SV Stipshausen ringt den FC Hennweiler nieder
Göttschieds Trainer Marco Barletta (rechts) durfte sich über einen souveränen Erfolg seines SV beim TV Grumbach freuen.
Hähn Joachim. Joachim Hähn

Ihren zweiten Saisonsieg in der B-Klasse Birkenfeld 2 bejubelte die SG Bergen/Berschweiler gegen die SG Veitsrodt/Tiefenstein. Ebenfalls einen klasse Kampf lieferte der SV Stipshausen ab. Ein 2:1 gegen den FC Hennweiler sprang heraus.

Die SG Bergen/Berschweiler hat in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 für die Überraschung des Tages gesorgt und mit einem 2:1 gegen die SG Veitsrodt/Tiefenstein ihren zweiten Sieg der Saison gelandet.An der Spitze feierten die Spvgg Teufelsfels, die SG Perlbachtal und der SV Göttschied Kantersiege.

