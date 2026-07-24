Das spektakulärste Trainerduo der B-Klasse Birkenfeld 2 arbeitet in dieser Saison sicher beim SV Nohen. Zwei ehemalige Oberliga-Angreifer hat auf dieser Position nicht jeder zu bieten.
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Kader B-Klasse Birkenfeld 2FC AchtelsbachZugänge: Jan Benedikt Trein, Daniel Strow (beide SC Birkenfeld), Dominic Giebel (Sportfreunde Güdesweiler), Nils Hendrik Zwick (VfR Baumholder), Nils Jonas Funk (TuS Rötsweiler-Nockenthal), Daniel Pfeiffer (SV Buhlenberg), Joey Dominik Victor Baus (SG Bergen/Berschweiler), Theresa Hüster (FC BW St.