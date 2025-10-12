Neun Akteure hätten dem TuS Niederbrombach wegen Grippe gefehlt. Der TuS Hoppstädten hatte Verständnis und stimmte einer Verlegung der Partie zu. So schoss sich die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt vorläufig auf Rang zwei der B-Klasse BIR 2.
Lesezeit 2 Minuten
In der B-Klasse Birkenfeld 2 hat der SV Nohen seine ersten Punkte eingefahren. Im Kellerduell dreht der SVN einen 0:1-Pausenrückstand in einen 3:1-Sieg gegen den TuS Rötsweiler.Abgesagt wurde die Partie des TuS Niederbrombach gegen den TuS Hoppstädten II.