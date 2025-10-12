SV Nohen bejubelt die ersten Punkte der Saison

Neun Akteure hätten dem TuS Niederbrombach wegen Grippe gefehlt. Der TuS Hoppstädten hatte Verständnis und stimmte einer Verlegung der Partie zu. So schoss sich die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt vorläufig auf Rang zwei der B-Klasse BIR 2.

In der B-Klasse Birkenfeld 2 hat der SV Nohen seine ersten Punkte eingefahren. Im Kellerduell dreht der SVN einen 0:1-Pausenrückstand in einen 3:1-Sieg gegen den TuS Rötsweiler.

Abgesagt wurde die Partie des TuS Niederbrombach gegen den TuS Hoppstädten II.