Das Spitzenspiel der B-Klasse Birkenfeld 1 steigt in Algenrodt, wo die SG Idar-Oberstein auf die Spvgg Teufelsfels trifft. Doch auch beim VfL Weierbach, beim SV Göttschied beim SV Hennweiler und beim BSV wird es prickelnd.
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In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 steht wieder ein spannender Spieltag an – und das in mehrfacher Hinsicht. So wird der TuS Kirschweiler seine Tabellenführung verlieren. Der frisch gebackene Kreispokal-Halbfinalist ist spielfrei und muss zuschauen, wie der VfL Weierbach oder womöglich der Sieger des Spitzenspiels zwischen der SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt und der Spvgg Teufelsfels vorbeizieht.