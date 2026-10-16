Spannende B-Klasse BIR 1 SV Mittelreidenbach will in Göttschied Serie starten Sascha Nicolay 16.10.2026, 14:19 Uhr

i Perfekte Ballannahme von Tim Krämer, der sich mit seiner Spvgg Hochwald im Kellerduell beim BSV II beweisen muss. Der SV Göttschied ringt dagegen gegen den SV Mittelreidenbach um Anschluss an die Aufstiegsplätze. Joachim Hähn

Das Spitzenspiel der B-Klasse Birkenfeld 1 steigt in Algenrodt, wo die SG Idar-Oberstein auf die Spvgg Teufelsfels trifft. Doch auch beim VfL Weierbach, beim SV Göttschied beim SV Hennweiler und beim BSV wird es prickelnd.

In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 steht wieder ein spannender Spieltag an – und das in mehrfacher Hinsicht. So wird der TuS Kirschweiler seine Tabellenführung verlieren. Der frisch gebackene Kreispokal-Halbfinalist ist spielfrei und muss zuschauen, wie der VfL Weierbach oder womöglich der Sieger des Spitzenspiels zwischen der SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt und der Spvgg Teufelsfels vorbeizieht.







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